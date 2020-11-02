Виновника ДТП, в котором погибла семья – 2 взрослых и 2 детей, – приговорили к 10 годам заключения. Соответствующее решение суд принял 2 ноября.

Суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевших о возмещении причиненного вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Кроме того, Желепу лишили права управлять автомобилем в течение 3 лет.

Прокуратура довольна приговором, поскольку суд полностью поддержал позицию гособвинителя о назначении ему максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Обвиняемый полностью признал вину и попросил прощения у потерпевших,

– рассказала "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Она также добавила, что от адвоката Желепа отказался.

Кроме того, согласно результатам экспертиз, во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков.

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