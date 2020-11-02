Виновника смертельного ДТП под Козином Антона Желепу приговорили к 10 годам заключения
Виновника ДТП, в котором погибла семья – 2 взрослых и 2 детей, – приговорили к 10 годам заключения. Соответствующее решение суд принял 2 ноября.
Суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевших о возмещении причиненного вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
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Кроме того, Желепу лишили права управлять автомобилем в течение 3 лет.
Прокуратура довольна приговором, поскольку суд полностью поддержал позицию гособвинителя о назначении ему максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Обвиняемый полностью признал вину и попросил прощения у потерпевших,
– рассказала "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
Она также добавила, что от адвоката Желепа отказался.
Кроме того, согласно результатам экспертиз, во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков.
ДТП под Козином: что известно
- 12 июля на Обуховском шоссе вблизи Козина произошло ДТП.
- В автомобиль Hyundai, в котором находилась семья из 5 человек, на скорости врезался Mercedes, за рулем которого был Желепа.
- На месте происшествия погибли супруги и их восьмилетняя дочь. Еще 2 мальчиков в возрасте 10 и 12 лет из этого авто забрали в больницу.
- Младший мальчик умер в реанимации.
- Виновник аварии был пьян и под действием наркотиков.
- Суд взял подозреваемого под стражу на два месяца без права внесения залога.
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