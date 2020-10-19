Ни один из потерпевших по делу о кровавом ДТП в Харькове не может добиться выплат от виновников. Осужденный Геннадий Дронов за все эти годы не предоставил семьям погибших или пострадавших ни копейки. Елена Зайцева перевела совсем издевательские суммы.

О тотальной несправедливости в отношении потерпевших во время аварии рассказала изданию NewsRoom адвокат Лариса Матвеева. По ее словам, денежные компенсации должны начисляться автоматически – от зарплат заключенных в колониях.

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Согласно с решением судов при рассмотрении уголовного дела по ДТП, виновники аварии должны оплатить по три миллиона гривен.

Нулевые компенсации

От Елены Зайцевой люди лишь несколько раз получили по 30 – 35 гривен. Сколько виновница ДТП с шестью погибшими зарабатывает в исправительном центре, неизвестно. На адвокатские запросы руководство учреждения напрямую не отвечает. Второй заключенный по этому делу, Геннадий Дронов, совсем ничего не передал пострадавшим. Хотя во время судебных заседаний обещал платить компенсацию.

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