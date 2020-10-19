За 3 года после ужасного ДТП Зайцева несколько раз выплатила пострадавшим по 30 гривен
Ни один из потерпевших по делу о кровавом ДТП в Харькове не может добиться выплат от виновников. Осужденный Геннадий Дронов за все эти годы не предоставил семьям погибших или пострадавших ни копейки. Елена Зайцева перевела совсем издевательские суммы.
О тотальной несправедливости в отношении потерпевших во время аварии рассказала изданию NewsRoom адвокат Лариса Матвеева. По ее словам, денежные компенсации должны начисляться автоматически – от зарплат заключенных в колониях.
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Согласно с решением судов при рассмотрении уголовного дела по ДТП, виновники аварии должны оплатить по три миллиона гривен.
Нулевые компенсации
От Елены Зайцевой люди лишь несколько раз получили по 30 – 35 гривен. Сколько виновница ДТП с шестью погибшими зарабатывает в исправительном центре, неизвестно. На адвокатские запросы руководство учреждения напрямую не отвечает. Второй заключенный по этому делу, Геннадий Дронов, совсем ничего не передал пострадавшим. Хотя во время судебных заседаний обещал платить компенсацию.
Главное о смертельной аварии в Харькове
- ДТП произошло 18 октября 2017 года. На перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.
- За рулем Lexus сидела 20-летняя Елена Зайцева. Она вела машину с бешеной скоростью более 110 километров в час.
- Volkswagen принадлежал Геннадию Дронову, который поехал на мигающий желтый сигнал светофора.
- От удара кроссовер Зайцевой вылетел на тротуар и разбросал пешеходов.
- В результате аварии погибли 6 человек. Еще 5 прохожих получили травмы.
- В суде оба обвиняемых признали свою вину в нарушении правил дорожного движения.
- Зайцева и Дронов получили по 10 лет лишения свободы.
- Суды других инстанций не удовлетворили ходатайство адвокатов осужденных и подтвердили этот срок.