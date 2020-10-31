66-летнему водителю автомобиля, который совершил масштабную аварию в центре Киева 30 октября, сообщили о подозрении. Сейчас мужчина находится в больнице под охраной.

Действия водителя, которые привели к масштабному ДТП в Киеве, правоохранители квалифицировали по части 3 статьи 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева.

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66-летнему мужчине сообщили о подозрении. Сейчас подозреваемый находится в больнице под охраной. Вопрос об избрании ему меры пресечения – в процессе рассмотрения.

Если вину водителя докажут в суде, то наказать его могут лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового).

Коротко об аварии на Майдане Независимости с трагическими последствиями

30 октября в Киеве на Майдане Независимости около 16:00 водитель внедорожника Land Rover потерял контроль за управлением и выехал в пешеходную зону.

Под колеса попали несколько человек, которые находились возле остановки общественного транспорта. Внедорожник продолжил движение до улицы Крещатик, протаранил еще несколько авто и сбивал людей.

К сожалению, две женщины 1941 года и 1990 года рождения погибли на месте. Еще три человека (среди них и 5-месячный ребенок) получили травмы и попали в больницу.

Тест драгера на месте трагедии не показал превышение нормы алкоголя в крови водителя. Предварительно причиной смертельного ДТП на Майдане Независимости называют то, что водитель потерял сознание.

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