Оправданный украинский нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что виновные в его заключении должны быть наказаны. Из-за них украинец был вынужден 3 года провести за решеткой.

Нацгвардеец будет консультироваться с адвокатами относительно привлечения виновных к ответственности. Об этом Маркив рассказал в интервью Укринформу.

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Конечно, виновные люди должны быть привлечены к ответственности. Я убежден, что люди, которые знали, что я не виновен, они просто молчали, потому это уже будет после консультаций с моими адвокатами, и дальше будем действовать по обстоятельствам,

– подчеркнул Маркив.

По словам Маркива, его пытались опорочить не только как человека, но и как военнослужащего. Нацгвардеец рассказал, что из него хотели сделать человека, который не чтит никакие человеческие законы, военную доктрину.

Какие ощущения были у Маркива после освобождения

Маркив признался, что готовился к худшему, поэтому сразу не поверил в то, что произошло.

"Знаете, это я сейчас осознаю, что я действительно свободный человек, а как только прозвучала фраза "не виновен", мне не верилось", – добавил военнослужащий.

Что этому предшествовало

3 ноября Апелляционный суд в Италии снял все обвинения с Маркива.

Маркив должен вернуться в Украину уже 4 ноября.

Перед тем военнослужащий провел в тюрьме 3 года.

Его обвиняли в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккели и его российского переводчика Андрея Миронова. Хотя прямых доказательств этого не было.

Освобождение Маркива, смотрите видео: