Виновным в катастрофе самолета МАУ в Иране грозит только 3 года заключения, – Мамедов
Максимальное наказание для лиц, виновных в сбитии самолета МАУ в Иране 8 января, составляет 3 года заключения. В то же время украинские следователи так и не смогли допросить подозреваемых в атаке на самолет.
Виновные в катастрофе самолета должны будут заплатить денежную компенсацию семьям погибших. Об этом в интервью "Цензор.нет" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
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Мы узнали, что расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса Ирана, где предусмотрены особенности наказания за непредумышленное убийство или убийство по неосторожности. Чтобы вы понимали, максимальная санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы и компенсации,
– сказал Мамедов.
По его словам, открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, ответственные за организацию военной службы и действия своих подчиненных.
"Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы", – подчеркнул заместитель генпрокурора.
Украину не допускают к допросу подозреваемых
Иран не допускает украинскую сторону к допросу подозреваемых, мол, – это государственная тайна.
Я считаю, что лишение жизни 176 невинных граждан Украины, Канады, ЕС и Ирана путем применения военной техники не может быть государственной военной тайной,
– отметил Мамедов.
В то же время он рассказал, что в Тегеране договорились, что иранская сторона предоставит все ответы на украинские запросы.
Главное о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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