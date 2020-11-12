Максимальное наказание для лиц, виновных в сбитии самолета МАУ в Иране 8 января, составляет 3 года заключения. В то же время украинские следователи так и не смогли допросить подозреваемых в атаке на самолет.

Виновные в катастрофе самолета должны будут заплатить денежную компенсацию семьям погибших. Об этом в интервью "Цензор.нет" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Важно Иран взял на себя ответственность за крушение самолета МАУ, – МИД Украины

Мы узнали, что расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса Ирана, где предусмотрены особенности наказания за непредумышленное убийство или убийство по неосторожности. Чтобы вы понимали, максимальная санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы и компенсации,

– сказал Мамедов.

По его словам, открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, ответственные за организацию военной службы и действия своих подчиненных.

"Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы", – подчеркнул заместитель генпрокурора.

Украину не допускают к допросу подозреваемых

Иран не допускает украинскую сторону к допросу подозреваемых, мол, – это государственная тайна.

Я считаю, что лишение жизни 176 невинных граждан Украины, Канады, ЕС и Ирана путем применения военной техники не может быть государственной военной тайной,

– отметил Мамедов.

В то же время он рассказал, что в Тегеране договорились, что иранская сторона предоставит все ответы на украинские запросы.

Обратите внимание! Самолет МАУ сбили иранские военные. Расследование дела продолжается. Тегеран до сих пор не предоставил технический отчет пострадавшим сторонам. Международная организация гражданской авиации призвала ускорить этот процесс. Подробнее о катастрофе самолета МАУ – читайте здесь.



Главное о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала