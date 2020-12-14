Оккупанты продали крымский винодельческий завод "Массандра" дочерней фирме банка "Россия". Его основным акционером является Юрий Ковальчук, которого называют "кассиром" Путина.

Предприятие обошлось компании "Южный проект" в 5,327 миллиарда рублей или же 73 миллиона долларов, сообщает "Крым. Реалии".

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Стоит заметить, что украинские эксперты заверили – такая цена винзавода и его виноградников серьезно занижена.

Вторым участником аукциона была компания "Эстейт Групп". Однако во время аукциона она предложила меньшую сумму, а именно 5,3 миллиарда рублей.

Компания "Южный проект" зарегистрирована в городе Санкт-Петербург. Она на 99,9% принадлежит "Акционерному банку "Россия".

Обратите внимание! Ранее, в декабре 2017 года, фирма "Южный проект" приобрела завод игристых вин на оккупированном полуострове – "Новый Мир" в Судаке. Основным акционером и экс-главой совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук. Он близок к российскому президенту, бизнесмена даже называют "кассиром Путина". После оккупации Крыма Россией американское Министерство финансов ввело санкции против Ковальчука. Из-за работы на полуострове банк "Россия" также находится под санкциями.

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