Винзавод "Массандра" в оккупированном Крыму продали "кассиру" Путина: детали
Оккупанты продали крымский винодельческий завод "Массандра" дочерней фирме банка "Россия". Его основным акционером является Юрий Ковальчук, которого называют "кассиром" Путина.
Предприятие обошлось компании "Южный проект" в 5,327 миллиарда рублей или же 73 миллиона долларов, сообщает "Крым. Реалии".
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Стоит заметить, что украинские эксперты заверили – такая цена винзавода и его виноградников серьезно занижена.
Вторым участником аукциона была компания "Эстейт Групп". Однако во время аукциона она предложила меньшую сумму, а именно 5,3 миллиарда рублей.
Компания "Южный проект" зарегистрирована в городе Санкт-Петербург. Она на 99,9% принадлежит "Акционерному банку "Россия".
Что стоит знать о винзаводе "Массандра"
- Это один из крупнейших винодельческих заводов Украины и Европы. В 1998 году его внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
- В 2014 году "Массандру" объявили собственностью управления делами президента России.
- В то же время на материковой части Украины продолжает действовать концерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра".
- В октябре 2020 года "депутаты Крыма" проголосовали за приватизацию предприятия.
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