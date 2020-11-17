Оккупанты продают винзавод "Массандра" в Крыму: что говорят у Зеленского
В аннексированном Крыму на акцион выставили известный винодельческий завод "Массандра". Стартовая цена предприятия – 5,3 миллиарда рублей, что эквивалентно около 2 миллиардам гривен. Представительство президента Украины в АРК уже обратилось в прокуратуру.
Торги планируют провести 14 декабря
Заявки на участие в аукционе можно подать до 8 декабря. Сами торги состоятся 14 декабря. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на "РосЭлТорг".
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Планируют продать сразу 100% акций "Массандры". Чтобы принять участие в аукционе, необходимо заплатить 20% от стартовой цены акций – то есть около 1 миллиарда рублей.
Как отреагировала Украина
Представительство президента в АРК направило обращение в прокуратуру Крыма относительно "Массандры" и продажи имущества Керченской паромной переправы. Винодельческое предприятие, отметим, принадлежит Минагрополитики Украины.
В прокуратуре проводят расследование незаконного присвоения и растраты имущества.
Что известно о "Массандре"?Это один из крупнейших винодельческих заводов не только Украины, но и Европы. После того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, "Массандру" объявили собственностью управления делами президента России. Однако на материковой части Украины продолжает действовать концерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра".
В октябре 2020 года "Массандре" в свою повестку дня внесли так называемые "депутаты" аннексированного полуострова. Они проголосовали за приватизацию предприятия.
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