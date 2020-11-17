В аннексированном Крыму на акцион выставили известный винодельческий завод "Массандра". Стартовая цена предприятия – 5,3 миллиарда рублей, что эквивалентно около 2 миллиардам гривен. Представительство президента Украины в АРК уже обратилось в прокуратуру.

Торги планируют провести 14 декабря

Заявки на участие в аукционе можно подать до 8 декабря. Сами торги состоятся 14 декабря. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на "РосЭлТорг".

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Планируют продать сразу 100% акций "Массандры". Чтобы принять участие в аукционе, необходимо заплатить 20% от стартовой цены акций – то есть около 1 миллиарда рублей.

Как отреагировала Украина

Представительство президента в АРК направило обращение в прокуратуру Крыма относительно "Массандры" и продажи имущества Керченской паромной переправы. Винодельческое предприятие, отметим, принадлежит Минагрополитики Украины.

В прокуратуре проводят расследование незаконного присвоения и растраты имущества.