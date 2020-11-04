В Вирджинии Джо Байдену ошибочно посчитали 100 тысяч лишних голосов
В штате Вирджиния в США ошибочно посчитали 100 тысяч лишних голосов в пользу кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Ошибку исправили в течение 10-15 минут.
Математическую ошибку допустили в округе Фэрфакс. Об этом сообщает The Washington Post.
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Несмотря на инцидент, Байден все равно остался лидером в Вирджинии. Он опережает действующего президента США Дональда Трампа более чем на 9% голосов избирателей.
Как голосовали избиратели в Вирджинии
Сейчас в штате обработали 87% бюллетеней.
- Байден получил 53,9% голосов избирателей – за него проголосовали 2 319 709 человек
- Трамп получил 44,6% голосов избирателей – за него проголосовали 1 921 900 избирателей.
Кого выбирали американцы во время выборов 3 ноября
- Президента США;
- вицепрезидента США;
- членов Палаты представителей;
- членов Сената
- губернаторов штатов и территорий
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