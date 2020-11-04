В штате Вирджиния в США ошибочно посчитали 100 тысяч лишних голосов в пользу кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Ошибку исправили в течение 10-15 минут.

Математическую ошибку допустили в округе Фэрфакс. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также Явка на выборах в США стала рекордной за 120 лет

Несмотря на инцидент, Байден все равно остался лидером в Вирджинии. Он опережает действующего президента США Дональда Трампа более чем на 9% голосов избирателей.

Как голосовали избиратели в Вирджинии

Сейчас в штате обработали 87% бюллетеней.

Байден получил 53,9% голосов избирателей – за него проголосовали 2 319 709 человек



Трамп получил 44,6% голосов избирателей – за него проголосовали 1 921 900 избирателей.

Кого выбирали американцы во время выборов 3 ноября

Президента США;

вицепрезидента США;

членов Палаты представителей;

членов Сената

губернаторов штатов и территорий

Обратят внимание! Подробнее о президентских выборах в США 3 ноября можно прочитать здесь.