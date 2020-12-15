Баку и Ереван провели обмен пленными, захваченными во время конфликта в Нагорном Карабахе, по формуле "всех на всех". Так, домой вернулись 12 азербайджанских и 44 армянских заложников. Впрочем, поиски пропавших без вести военных и гражданских продолжаются.

О начале процесса обмена азербайджанские и армянские СМИ сообщали накануне. По состоянию на 15 декабря известно, что обмен завершился. Его провели по трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября. Об этом информирует BBC.

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Подготовка к обмену была осложнена не только разногласиями сторон, но и свидетельствами жестокого обращения с пленными, нарушениями режима прекращения огня на выходных.

В Азербайджан в составе 12 пленных вернулись Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, задержанные армянскими силами в 2014 году. Они были осуждены судом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики по обвинению в убийстве. Азербайджан считал их заложниками.

Заметим, что ранее в Азербайджане были арестованы 4 военных: двое обвинялись в надругательствах над телами армянских солдат, а еще двое – в разрушении надгробий в Карабахе.

Обратите внимание! Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 9 ноября. Азербайджан и Армения с участием российской стороны подписали мирное соглашение. В результате полуторамесячного конфликта в Карабахе погибло более 7,5 тысяч военных со всех сторон.

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