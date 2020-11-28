В США в крупнейшем округе Висконсина Милуоки пересчитали голоса избирателей. Впрочем, это еще больше укрепило победу Джозефа Байдена.

Пересчет голосов осуществляли по требованию команды Трампа. Об этом сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.

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После пересчета Байден получил еще 257 голосов, а Трамп – только 125. В целом в округе смогли проголосовать 460 тысяч избирателей.

Обратите внимание! Дональд Трамп дал распоряжение Управлению общих служб "делать, что нужно" по первичным протоколам передачи власти между президентами США. Впрочем, свое поражение на выборах он так и не признал. Подробнее об этом – читайте здесь.

Команда Трампа потребовала пересчитать голоса в 2 округах Висконсина. Там Джозеф Байден набрал на более 20 тысяч больше голосов, чем действующий президент.

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Такие перерасчеты стоили кампании президента США около 3 миллионов долларов. В частности, проведение этой процедуры на округе Дэйн могут закончить уже 29 ноября 2020 года.