В Висконсине пересчитали голоса: помогло ли это Трампу
В США в крупнейшем округе Висконсина Милуоки пересчитали голоса избирателей. Впрочем, это еще больше укрепило победу Джозефа Байдена.
Пересчет голосов осуществляли по требованию команды Трампа. Об этом сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.
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После пересчета Байден получил еще 257 голосов, а Трамп – только 125. В целом в округе смогли проголосовать 460 тысяч избирателей.
Команда Трампа потребовала пересчитать голоса в 2 округах Висконсина. Там Джозеф Байден набрал на более 20 тысяч больше голосов, чем действующий президент.
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Такие перерасчеты стоили кампании президента США около 3 миллионов долларов. В частности, проведение этой процедуры на округе Дэйн могут закончить уже 29 ноября 2020 года.
Выборы в США: коротко
- В США 3 ноября 2020 года прошли президентские выборы. По итогам избирательной кампании, 46 президентом государства станет Джозеф Байден.
- Дональд Трамп заявил о фальсификациях на выборах и отстаивает свою якобы победу в судах. Также он требует пересчета голосов.
- Байден уже рассказал, что будет делать в течение первых 100 дней в должности.
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