Нацгвардеец Виталий Маркив прокомментировал свое освобождение из итальянской тюрьмы. Он назвал это чудом, хотя правда всегда была на его стороне.

По словам украинца, находясь в тюрьме в Италии он понимал всю сложность своего дела. Об этом Маркив рассказал в интервью "Радио Свобода".

Актуально Нацгвардеец Виталий Маркив наконец вернулся в Украину: видео, фото

Маркив более 3 лет находился в заключении, потому, ему до сих пор не верится, что он на свободе.

Я готовился к худшему, но надеялся на лучшее. У меня было одно желание и надежда, чтобы итальянский суд действительно отстаивал правовую сторону этого дела,

– подчеркнул он.

Украинец надеялся: если судьи будут смотреть объективно на доказательства и отвергнут эмоциональную сторону дела, тогда есть надежда.

"К счастью, так и произошло. Правда победила! Действительно произошло чудо. Было очень тяжело. Я реалист по жизни, считаю себя оптимистом, вижу стакан полуполным, чем полупустым. Но будучи реалистом и оптимистом, одновременно я понимал сложность ситуации. Понимал, это все не так просто", – сказал он.

Что известно о деле Маркива в Италии: коротко

В июне 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи.

Его обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика на Донбассе в 2014 году.

Нацгвардеец Маркив воевал на Донбассе, но к убийству мирных жителей – Роккели и его русского переводчика Андрея Миронова под Славянском не мог быть причастен.

В июле 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил украинца к 24 годам заключения, признав его соучастником убийства. Никаких прямых доказательств причастности украинца к преступлению не было.

3 ноября суд присяжных в Милане оправдал украинца и освободил его из тюрьмы.

Виталия Маркива оправдали и освободили из итальянской тюрьмы: видео