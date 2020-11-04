Итальянский апелляционный суд 3 ноября полностью оправдал украинского нацгвардийца Виталия Маркива. Рассказываем, кто такой Виталий Маркив, как он оказался в итальянской тюрьме и при чем здесь война в Донбассе.

Кто такой Виталий Маркив

Маркив – участник войны на Донбассе, где воевал с позывным "итальянец". Служил в составе Нацгвардии. Был заместителем командира взвода батальона оперативного назначения имени Кульчицкого. Виталий имеет звание старшего сержанта. Об этом сообщает 24 канал .

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Родился он 16 августа 1989 года в Хоросткове на Тернопольщине. В 2003 году вместе с матерью и сестрой переехал в Италию. Здесь Маркив закончил технический колледж и получил гражданство. Кроме того, в Италии Маркив работал диджеем и тренером по бодибилдингу.

В Украину Виталий вернулся в декабря 2013 года во время Революции Достоинства. Был активистом Самообороны Майдана. А после начала боевых действий на Донбассе ушел на фронт добровольцем. Участвовал в боях под Славянском.

Собирался вернуться в Италию через месяц. Переворотным момент произошел после событий на Институтской, когда был расстрел мирных демонстрантов... Когда человек бежит с деревянным щитом и палкой, а против тебя работают снайперы... Тогда я понял, что надо бороться до конца, – так и остался,

– говорил он в интервью телеканалу СТБ в апреле 2016 года.

Впоследствии подписал пятилетний контракт с Нацгвардией. Виталий намеревался оставаться в батальоне, который назвали в честь Кульчицкого, пока "дело генерала не будет доказано до конца".



Виталий Маркив на горе Карачун возле Славянска / Фото взято з соцсетей

Почему Маркив задержали в Италии и в чем его обвиняли

В 2017 году он взял отпуск и уехал в Италию, чтобы навестить мать. В аэропорту Болоньи его задержала полиция. Подозревали Маркива в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

Инцидент произошел в мае 2014 неподалеку Карачуна вовзле Славянска. Согласно информации из СМИ, Роккелли и его переводчик попали под минометный обстрел. Об их гибели первыми сообщили пророссийские боевики вооруженных группировок так называемой "ДНР".

Спикер украинского МВД Артем Шевченко предполагал, что Маркива задержали за его общения с итальянскими журналистами в зоне АТО.

Очевидно, в разговорах с итальянскими репортерами Маркив допустил опрометчивою ошибку: сказал им кое-что, что дало следствию основания заподозрить его в том, что он, если и не открывал сам огонь по группе журналистов, то хотя бы служил там и рядом с теми, кто потенциально мог это сделать,

– сказал он.

Именно поэтому, подчеркнул Шевченко, обвинение было сформулировано как соучастие, а не собственно убийство фотожурналиста Роккелли.



Суд над Виталием Маркивым в Италии / Фото Укринформа

Детали суда над Маркивым

Судебный процесс над Виталием Маркивым официально начался 6 июля 2018 в Павии, откуда родом Рокелле. В тот же день был заявлен иск против государства Украина, который подали Федерация итальянской прессы, Ассоциация журналистов Ломбардии и ассоциация фоторепортеров Cesura Lab, которую основал Рокелле. Так как иск был оформлен некорректно, рассматривать дело по существу начали только в ноябре.

Из приговора Маркива:

"Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, стреляя во все, что двигалось в радиусе 2 км. [...] Не сумев достичь цели с помощью автомата Калашникова, он продолжал отслеживать [журналистов] через оптический прибор оружия, информируя посредством своего командира войска с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов в лесу, где они исчезли. Затем с помощью радиоустройства он сообщил координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. в результате тех выстрелов французский журналист Уильям Рогелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными".

Дело рассматривали долго, судебные заседания неоднократно переносили. В итоге в мае 2019 года состоялись слушания, где во внимание взяли показания украинский. Итальянский суд принял во внимание украинские аргументы, но не учел их. Виталия Маркива 12 июля приговорили к 24 годам заключения. Перед этим его все время держали в СИЗО.

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Виталий Маркив в суде в Италии / Фото МВД Украины

О чем заявляло обвинение

Свидетелями обвинения по делу стали вышеупомянутый Рогелон , который уцелел во время обстрела, и два итальянских журналиста, якобы общавшиеся с Маркивым по телефону. Рогелон во время слушаний дела вспоминал, что он вместе с Роккелли, переводчиком и водителем попали под обстрел, оставили машину и залегли в кювете. Одна из мин попала именно туда и взорвалась. В итоге Рогелон получил осколочные ранения ног и видел, что его спутники не двигаются. Далее он пытался докричаться до боевиков, что является журналистом. Поэтому, мол, боевики его посадили в машину и доставили в больницу.

Также французский журналист убеждал, что смерть итальянского фоторепортера и его переводчика стала следствием вроде применения оружия со стороны подразделения Нацгвардии, где и служил Виталий Марков. В доказательство своих утверждений француз предоставил определенные видеоматериалы. Украинская сторона в свою очередь утверждала, что смерть Роккелли произошла в результате обстрела со стороны российско-террористических войск.

Всего в показаниях итальянских журналистов было много противоречий – от разных дат и локаций, до различных языков, на которых якобы шло телефонное общение с Маркивым. Кроме того, Рогелон противоречил собственным свидетельством в различных судебных процессах.

Аргументы защиты

Адвокат Маркива, итальянский юрист Раффаэле делла Валле заявил, что его подзащитный в то время не был командиром, а был солдатом Нацгвардии. То есть отдавать приказы не мог.

Защита также предоставил суду документы, полученные из Украины. В частности, доказал, что батальон Маркива не имел в своем распоряжении минометов, а место нахождения было таким, что он не мог видеть подножия горы Карачун, где погиб итальянский журналист. По словам украинской стороны, Маркив был на холме в нескольких километрах от Рокелли . Впоследствии экспертиза установила, что единственным вооружением добровольца Виталия Маркива был автомат.

Сам Маркив все обвинения также отвергал.

Рассмотрение дела Виталия Маркива в Италии: смотрите видео

Апелляция и освобождения

Апелляционную жалобу на приговор подали в ноябре 2019-го. Ожидали, что рассмотрение завершат до весны 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса слушания перенесли на конец сентября. Первое заседание состоялось 29 сентября.

На третьем заседании, которое провели 15 октября, суд в Милане удовлетворил ходатайство защиты и приобщил к делу новый перевод разговора Маркива с сокамерником вскоре после ареста. В Министерстве внутренних дел Украины отмечали, что именно из-за некорректного перевода суд Павии "бездоказательно приговорил украинском до 24 лет тюрьмы": в первом переводе украинцу приписывали слова "мы убили итальянского журналиста", однако на самом деле Маркив говорил, что на него "пытаются повесить" убийство Роккелли.

Вечером 3 ноября Апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты и полностью оправдал Виталия Маркива, приняв решение немедленно освободить его. Через несколько часов военнослужащий Нацгвардии вышел из миланской тюрьмы строгого режима.