Нацгвардеец Виталий Маркив наконец вернулся в Украину: прямая трансляция 24 канала
Апелляционный суд в Милане 3 ноября вынес оправдательный приговор по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Уже 4 ноября украинец вернулся домой.
О том, что Виталий Маркив уже покинул итальянскую тюрьму и возвращается домой, сообщает 24 канал.
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На аэродроме Нацгвардии Маркива ждут родственники, жена, друзья и много журналистов. Также на месте происшествия находится полиция и Нацгвардия. На аэродром прибыл и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Виталий Маркив вернулся в Украину: прямая трансляция 24 канала
Что известно о деле Маркива: главное
- Виталия Маркива задержали еще в 2017 году. Он приехал в Италию навестить маму, ведь с семьей жил там с 2003 года. Во время Революции Достоинства вернулся защищать Родину и впоследствии ушел воевать на Донбасс.
- В 2019 году в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения за якобы убийство в 2014 году на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. При этом прямых доказательств против нацгвардейця сторона обвинения не предоставила.
- Большинство доказательств якобы виновности Маркива в суде были от российских пропагандистов: пропагандистского телеканала Russia Today и сайта "Русская весна".
- При этом прокуроры заявили, что не считают сообщение RT решающими для приговора, однако присяжным было запрещено обсуждать, что именно убедило их в вине Маркива.
- Впоследствии, украинское следствие нашло свидетелей, показания которых доказывают невиновность Маркива. Также сторона защиты требовала включить в материалы дела документальный фильм "Не в том месте. Не в то время", подтверждающий невиновность военного.
- Наконец при рассмотрении апелляции 3 ноября 2020 года Маркива оправдали.
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