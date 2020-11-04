Апелляционный суд в Милане 3 ноября вынес оправдательный приговор по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Уже 4 ноября украинец вернулся домой.

О том, что Виталий Маркив уже покинул итальянскую тюрьму и возвращается домой, сообщает 24 канал.

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На аэродроме Нацгвардии Маркива ждут родственники, жена, друзья и много журналистов. Также на месте происшествия находится полиция и Нацгвардия. На аэродром прибыл и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Виталий Маркив вернулся в Украину: прямая трансляция 24 канала

Что известно о деле Маркива: главное

Виталия Маркива задержали еще в 2017 году. Он приехал в Италию навестить маму, ведь с семьей жил там с 2003 года. Во время Революции Достоинства вернулся защищать Родину и впоследствии ушел воевать на Донбасс.

В 2019 году в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения за якобы убийство в 2014 году на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. При этом прямых доказательств против нацгвардейця сторона обвинения не предоставила.

за якобы убийство в 2014 году на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. При этом прямых доказательств против нацгвардейця сторона обвинения не предоставила. Большинство доказательств якобы виновности Маркива в суде были от российских пропагандистов: пропагандистского телеканала Russia Today и сайта "Русская весна".

пропагандистского телеканала Russia Today и сайта "Русская весна". При этом прокуроры заявили, что не считают сообщение RT решающими для приговора, однако присяжным было запрещено обсуждать, что именно убедило их в вине Маркива.

Впоследствии, украинское следствие нашло свидетелей, показания которых доказывают невиновность Маркива. Также сторона защиты требовала включить в материалы дела документальный фильм "Не в том месте. Не в то время", подтверждающий невиновность военного.

Наконец при рассмотрении апелляции 3 ноября 2020 года Маркива оправдали.

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