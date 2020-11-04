Нацгвардеец Виталий Маркив уже вернулся в Украину. Он более 3 лет пробыл в итальянской тюрьме из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском. 3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал украинца. Что сказал Маркив после возвращения в Украину – дальше.

Маркив вместе с украинской делегацией 4 ноября вернулся на Родину. Он сказал несколько слов, вернувшись в Украину, передает 24 канал.

Важно Суд в Италии оправдал и освободил украинца Виталия Маркива

Поздравляю, Украина! Поздравляю, уважаемые соотечественники и собратья! Этот день для меня чрезвычайное событие, возможно, это самая важная моя личная победа. Мне довелось столкнуться с подлостью пропаганды и с подлостью фальшивой информации, что имели целью опорочить целостность, честь и достоинство Украины и ее народа!

– сказал Маркив.

Маркив заметил: в итальянской тюрьме он дал себе дал обещание выстоять до конца, не только ради себя, но и ради украинских героев, которые погибли и продолжают воевать за Украину.

"Только совместными усилиями можно победить. Правда есть и правда существует!" – добавил он.

Он добавил, что первой своей задачей в Украине видит продолжение службы в рядах Нацгвардии. Он также добавил, что вместе с адвокатами будет добиваться ответственности перед законом людей, которые "пытались опорочить не только вооруженные формирования Украины, но и весь украинский народ".



Маркив впервые за 3 года обнимает жену / Фото Анны Бриковой, 24 канал

Нацгвардеец отметил: главным фактором своего освобождения считает правду и процитировал строки из стихотворения "Кавказ" Тараса Шевченко "Борітеся — поборете! Вам бог помагає!"

Маркив также добавил, что в Украине сначала больше всего времени уделит жене. Он сказал, что не видел ее 3 года 4 месяца и 2 дня. За последние 6 месяцев у них было несколько минут, чтобы поговорить по видеосвязи.

"Это не описать словами. Я до сих пор не верю! Я рад, что все обвинения сняты с меня и с Украины. Я готовился к самому худшему! Готовился при любом исходе выстоять и не опозориться", – рассказал Маркив о своих ощущениях после снятия с него обвинений в Италии.

Что известно о деле Маркива: кратко