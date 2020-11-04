Мне выпало столкнуться с подлостью пропаганды: Маркив произнес речь, вернувшись в Украину
Нацгвардеец Виталий Маркив уже вернулся в Украину. Он более 3 лет пробыл в итальянской тюрьме из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском. 3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал украинца. Что сказал Маркив после возвращения в Украину – дальше.
Маркив вместе с украинской делегацией 4 ноября вернулся на Родину. Он сказал несколько слов, вернувшись в Украину, передает 24 канал.
Важно Суд в Италии оправдал и освободил украинца Виталия Маркива
Поздравляю, Украина! Поздравляю, уважаемые соотечественники и собратья! Этот день для меня чрезвычайное событие, возможно, это самая важная моя личная победа. Мне довелось столкнуться с подлостью пропаганды и с подлостью фальшивой информации, что имели целью опорочить целостность, честь и достоинство Украины и ее народа!
– сказал Маркив.
Маркив заметил: в итальянской тюрьме он дал себе дал обещание выстоять до конца, не только ради себя, но и ради украинских героев, которые погибли и продолжают воевать за Украину.
"Только совместными усилиями можно победить. Правда есть и правда существует!" – добавил он.
Он добавил, что первой своей задачей в Украине видит продолжение службы в рядах Нацгвардии. Он также добавил, что вместе с адвокатами будет добиваться ответственности перед законом людей, которые "пытались опорочить не только вооруженные формирования Украины, но и весь украинский народ".
Маркив впервые за 3 года обнимает жену / Фото Анны Бриковой, 24 канал
Нацгвардеец отметил: главным фактором своего освобождения считает правду и процитировал строки из стихотворения "Кавказ" Тараса Шевченко "Борітеся — поборете! Вам бог помагає!"
Маркив также добавил, что в Украине сначала больше всего времени уделит жене. Он сказал, что не видел ее 3 года 4 месяца и 2 дня. За последние 6 месяцев у них было несколько минут, чтобы поговорить по видеосвязи.
"Это не описать словами. Я до сих пор не верю! Я рад, что все обвинения сняты с меня и с Украины. Я готовился к самому худшему! Готовился при любом исходе выстоять и не опозориться", – рассказал Маркив о своих ощущениях после снятия с него обвинений в Италии.
Что известно о деле Маркива: кратко
- 30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
- Нацгвардеец Маркив воевал на Донбассе, но к убийству гражданских лиц – Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском не мог быть причастным.
- В июле 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил украинца к 24 годам заключения, признав его соучастником убийства. Никаких прямых доказательств причастности украинца к преступлению не было.
- Официальный Киев всегда настаивал на непричастности украинца к преступлению. По данным украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.
- 3 ноября суд присяжных в Милане оправдал украинца и освободил его из тюрьмы. На заключительном судебном заседании присутствовала украинская делегация в составе главы МВД Авакова и омбудсмена Денисовой. Последняя сообщила, что уже 4 ноября Маркив будет дома, в Украине.
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