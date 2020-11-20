Виталий Маркив, который недавно вернулся в Украину после многолетнего заключения в итальянской тюрьме, восстановился на службе в Национальной гвардии Украины. Правда, он еще находится в отпуске и проходит реабилитацию.

После ее завершения Маркив планирует вернуться в свой батальон имени Кульчицкого. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Раньше Я – действующий военнослужащий Украины, – Маркив о планах на будущее

Службу я уже возобновил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Потом планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После – будет служба в Национальной гвардии Украины,

– заметил он.

Маркив также добавил, что заниматься политикой не планирует, но уже готов ехать на передовую. Правда, пока он обязан пройти медосмотр и все протокольные процедуры.

"Я – лицо аполитичное. Военнослужащие должны быть вне политики. Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен высказывать во время тайного голосования. Если посвятил себя военной службе, тем более что у меня подписан контракт на 5 лет, то вижу будущее пока в военной карьере", – добавил он.

Нацгвардеец уточнил: он не хочет служить просто "для галочки" или для определенного звания, он этим живет и гордится.

Что известно о деле Виталия Маркива в Италии и его возвращении в Украину: кратко