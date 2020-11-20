Виталий Маркив возобновил службу в батальоне имени Кульчицкого
Виталий Маркив, который недавно вернулся в Украину после многолетнего заключения в итальянской тюрьме, восстановился на службе в Национальной гвардии Украины. Правда, он еще находится в отпуске и проходит реабилитацию.
После ее завершения Маркив планирует вернуться в свой батальон имени Кульчицкого. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
Раньше Я – действующий военнослужащий Украины, – Маркив о планах на будущее
Службу я уже возобновил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Потом планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После – будет служба в Национальной гвардии Украины,
– заметил он.
Маркив также добавил, что заниматься политикой не планирует, но уже готов ехать на передовую. Правда, пока он обязан пройти медосмотр и все протокольные процедуры.
"Я – лицо аполитичное. Военнослужащие должны быть вне политики. Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен высказывать во время тайного голосования. Если посвятил себя военной службе, тем более что у меня подписан контракт на 5 лет, то вижу будущее пока в военной карьере", – добавил он.
Нацгвардеец уточнил: он не хочет служить просто "для галочки" или для определенного звания, он этим живет и гордится.
Что известно о деле Виталия Маркива в Италии и его возвращении в Украину: кратко
- 30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
- Нацгвардеец Маркив воевал на Донбассе, но к убийству гражданских лиц – Роккели и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском не мог быть причастным.
- В июле 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил украинца к 24 годам неволи, признав его соучастником убийства. Никаких прямых доказательств причастности украинца к преступлению не было.
- Официальный Киев всегда настаивал на непричастности украинца к преступлению. По данным украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.
- 3 ноября суд присяжных в Милане оправдал украинца и освободил его из тюрьмы. На конечном судебном заседании присутствовала украинская делегация в составе главы МВД Авакова и омбудсмена Денисовой.
- Уже 4 ноября Маркив вернулся в Украину. В день своего возвращения он также встретился с президентом Зеленским.
- Теперь Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии после подачи соответствующей жалобы обвинением и потерпевшей стороной.
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