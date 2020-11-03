Украинский нацгвардеец Виталий Маркив вышел на свободу. Его отпустили из тюрьмы после того, как апелляционный суд в Италии 3 ноября снял с него все обвинения.

О том, что Виталий Маркив уже покинул итальянскую тюрьму, где провел более 3 лет, сообщает Министерство внутренних дел Украины в телеграме.

Важно Суд в Италии оправдал и освободил украинца Виталия Маркива

Это чрезвычайное событие! Мы доказали, что справедливость есть, справедливость существует. Мой приговор доказал, что кремлевской пропаганде нет предела. Но правда побеждает, добро побеждает. Слава Украине!

– таковы были первые слова украинского воина на свободе.

Тюрьму он покидал в сопровождении украинской правительственной делегации, прибывшей на завершающее судебное заседание по делу украинского бойца.

На улице его ждали несколько десятков человек – это украинцы, которые живут в Италии, а также украинские журналисты. Часть этих людей была и под судом, а впоследствии они приветствовали мать Виталия.

Виталий Маркив вышел из тюрьмы с украинским национальным флагом на спине, а также с футболкой с трезубцем. После освобождения он пообщался с людьми, ожидавшими его под тюрьмой.

Первые мгновения Виталия Маркива на свободе: смотрите видео

Виталий Маркив вышел на свободу из итальянской тюрьмы: смотрите видео



Виталий Маркив вышел из тюрьмы / Фото с телеграм-канала "Погляд Приходька"