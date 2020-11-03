Апелляционный суд Италии 3 ноября оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. После длительного судебного процесса украинского военного отпустили из тюрьмы, а уже в среду, 4 ноября, он вернется на Родину.

О том, что Виталий Маркив уже скоро вернется домой, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов. Также об этом в своем фейсбуке рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

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В ближайшие час-полтора мы поедем в тюрьму и заберем оттуда Виталия Маркива. Я надеюсь, что уже завтра он будет в Украине,

– заявил глава украинского МВД.

Он рассказал, что после того, как украинская делегация заберет нацгвардейца, они вместе переночуют в Италии, а уже утром полетят в Киев. Также об этом рассказала и Людмила Денисова.

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть! Виталий Маркив возвращается с нами на Родину", – сообщила омбудсмен.

К слову, в поддержку украинского нацгвардейца под миланским судом собрались несколько десятков украинцев. Они аплодисментами встретили мать украинского воина.

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