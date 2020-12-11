Оправданного в Италии нацгвардейца Маркива заочно арестовали в России
Нацгвардейца Виталия Маркива заочно арестовали в России и этим, похоже, подтвердили, откуда растут ноги у его задержания и многолетнего пребывания за решеткой в Италии. Украинцу в России предъявили обвинение за "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Заочный арест Маркива в России санкционировал Басманный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская в комментарии российскому Интерфаксу.
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Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Маркива пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение предъявили по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.
Украина неоднократно заявляла о российском следе в задержании и делу против Виталия Маркива в Италии. Теперь эти заявления имеют официальное подтверждение.
Как отреагировали в Украине
На дерзкие действия россиян уже отреагировал глава МВД Украины Арсен Аваков. Он отметил, что этим поступком в России фактически признали свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца.
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Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось – начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит!" Украина никогда не оставит своего солдата
– написал он в Твиттере.
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