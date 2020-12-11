Нацгвардейца Виталия Маркива заочно арестовали в России и этим, похоже, подтвердили, откуда растут ноги у его задержания и многолетнего пребывания за решеткой в Италии. Украинцу в России предъявили обвинение за "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Заочный арест Маркива в России санкционировал Басманный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская в комментарии российскому Интерфаксу.

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Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Маркива пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение предъявили по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.

Справка: Уголовное дело против Маркива касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов.



Фигурантом в этом деле Маркив уже успел побывать в Италии, где пробыл под стражей долгих 3 года. Суд в городе Павия вообще осудил украинца к 24 годам заключения. Впрочем, официальный Киев всегда настаивал на непричастности украинца к преступлению. По данным украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск. 3 ноября суд присяжных в Милане оправдал украинца и освободил его из тюрьмы.

Украина неоднократно заявляла о российском следе в задержании и делу против Виталия Маркива в Италии. Теперь эти заявления имеют официальное подтверждение.

Как отреагировали в Украине

На дерзкие действия россиян уже отреагировал глава МВД Украины Арсен Аваков. Он отметил, что этим поступком в России фактически признали свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца.

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Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось – начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит!" Украина никогда не оставит своего солдата

– написал он в Твиттере.

Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» Україна ніколи не залишить свого солдата! pic.twitter.com/sRDRJXWx2p — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 11, 2020

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