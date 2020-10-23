Дело задержанного за нападение и попытку изнасилования журналистки "Интера" Анастасии Луговой в поезде Мариуполь – Киев вскоре начнут рассматривать в суде. Виталий Рудзько, которого подозревают в преступлении, до сих пор находится в СИЗО.

О направлении в суд материалов громкого дела о нападении на журналистку в поезде сообщили в прокуратуре Киева. Обвинители будут пытаться добиться для обвиняемого 5 лет лишения свободы.

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Инкриминируют злоумышленнику нанесение телесных повреждений средней тяжести, кражу и сексуальное насилие.

Что известно о нападении на Анастасию Луговую

31 июля 2020 года нетрезвый мужчина, направлявшийся в Киев из Мариуполя, пытался изнасиловать женщину. Она ехала в купе вместе с сыном, но присутствие ребенка злоумышленника не остановило.

Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника. Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Буйного мужчину задержали по прибытии поезда в Киев.

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Это событие имело большой резонанс и в очередной раз подняло вопрос безопасности в поездах – после этого дела к поездам Укрзализныци вернулись сотрудники МВД.

Минус два года

С момента задержания подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы.

Кто такой Виталий Рудзько

О самом злоумышленнике известно не очень много. Он жил в Запорожье и уже был осужден за совершение кражи.

По некоторым данным, во время нападения мужчина находился под воздействием наркотических веществ.