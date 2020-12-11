Энергоэксперты скептически оценивают кандидатуру экс-топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Об этом говорится в статье "Энергетике нужен смелый. С какими вызовами столкнутся кандидаты на пост нового министра?", опубликованной сегодня 11 декабря изданием "Українські новини".

Юрий Витренко был уволен в мае 2020 года в связи с оптимизацией организационной структуры госкомпании, однако перед своим уходом он публично обвинил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и заявил, что защита интересов Украины в отношениях с Газпромом больше не является приоритетом. Кроме того, у Витренко – прямой конфликт интересов. Ведь он требует в суде 20 млн. долл. у "Нафтогаза" (премия за победу в Стокгольмском арбитраже, – ред.),

– отметили авторы статьи.

В статье также цитируется мнение директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, который считает Витренко – наименее подходящим кандидатом на пост министра энергетики.

"У меня большие сомнения относительно его профессионализма. Да, те достижения, что он себе приписывает – победа в Стокгольмском арбитраже – это прекрасно, но куда девать европейских юристов, которым много денег отправили, потом на премии выписали миллионы, работала ведь команда, а не один господин Витренко. "Нафтогаз Трейдинг", которую он создал, вообще была убыточна ранее. Программа добычи 2020 была провалена, и эта ответственность на топ-менеджере Витренко", – считает Валентин Землянский.

По мнению экспертов, Юрий Витренко – довольно узкий специалист, тогда как энергетика сегодня требует прихода профессионала, знакомого с проблемами разных рынков – и электроэнергии, и угля, и газа. Также о Витренко говорят, как о довольно резком человеке, который способен провоцировать конфликтные ситуации, что также не сыграет на пользу решению проблем, которые накопились в энергосекторе.

"Витренко я не верю. Видел, что он может принять участие в отборе (на должность министра, – ред.), но он пошел на конфликт с властью, его увольнение из Нафтогаза не просто так случилось. И он не специалист, он занимался только газом, а как он будет электроэнергией заниматься, не представляю. А есть же еще рынок угля", – подчеркнул в статье Дмитрий Марунич.

Как ранее сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Напомним, как сообщил энергоэксперт Валентин Землянский, Витренко провалил программу увеличения газодобычи в 2017 году, который должен был стать базовым для развития отрасли. Согласно программе за три года – до 2020 – Украина должна была нарастить добычу, чтобы полностью обеспечивать себя газом. Но на развитие газодобычи в 2017 году была направлена лишь треть запланированных средств, что фактически остановило программу на старте.