Издательство Vivat получило более 9 тысяч предзаказов книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Именно столько экземпляров заказали за первый день после решения суда о ее запрете.

Из-за такого количества заказов система платежей ввела финансовый мониторинг транзакций. Об этом в комментарии "Общественному" рассказала генеральный директор издательства Юлия Орлова.

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По ее словам, платежи проходят медленнее, поэтому издательство не может сказать, сколько заказов уже оплатили.

Финмониторинг мы не можем отменить. Нам показывало, что у нас было по три заказа в секунду. Не каждую секунду, но и такое было,

– отметила Орлова.

Сейчас в издательстве не решили, насколько большим будет новый тираж. Сперва планировали 10 тысяч, потом – больше. "На 15 тысяч у нас не хватило бумаги, и ее нигде нет, потому что сейчас выборы, и вся бумага пошла на них", – уточнила гендиректор издательства.

Та добавила, что, вероятно, остановятся таки на 15 тысячах. А дальше будут собирать заказы, и если они еще будут, тогда напечатают следующий тираж.

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