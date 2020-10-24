Vivat выпустит аудиоверсию книги Кипиани: чьим голосом будет звучать Василий Стус
Издательство Vivat выпустит аудиоверсию книги "Дело Василия Стуса". Озвучит Василия Стуса украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.
Чтобы книга легче воспринималась на слух, для аудиоверсии ее адаптируют и немного сократят. Об этом сообщила работница Vivat в фейсбуке.
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В то же время в издательстве отметили, что украинцы могут не волноваться: "самое важное точно будет озвучено".
Автор книги Вахтанг Кипиани уже прокомментировал новость.
Отличная утренняя новость. "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева,
– заявил Кипиани.
Кроме того, Vivat уже печатает новый тираж "Дела Василия Стуса". Кипиани рассказал, что напечатают еще 15 тысяч книг.
Суд над "Делом Василия Стуса": что известно
- 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева принял решение о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Таким решением суд удовлетворил иск кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.
- Пророссийский политик подчеркнул, что некоторые цитаты из книги о Стусе нарушают его честь и достоинство.
- Пока решение о запрете книги не вступило в силу, издательство Vivat решило напечатать еще один тираж книги.
- Кипиани считает, что в "Деле Василия Стуса " Медведчук выглядит ничтожным маленьким человеком, который просто выполняет задачи советской власти.
- Решение суда возмутило украинцев. Они выражают свое возмущение в сети и устраивают акции в поддержку книги.
Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала