Украинский военным, погибшем 24 ноября Донбассе, оказался 31-летний Вячеслав Минкин. В нашего защитника попал вражеский снайпер.

Погибший военный был родом из Фастова

Погибший был старшим солдатом 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщила пресс-служба Фастовского горсовета в фейсбуке.

Ранее Умер украинский военный, которого под Авдеевка ранил снайпер

Минкин был женат, у него остался сын. Военного в 2019 году наградили медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".

О дате, времени и месте прощания с Защитником будет сообщено позже,

– отметили в Фастовском горсовете.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего Героя.

Что известно о гибели Вячеслава Минкина: