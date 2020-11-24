Погиб от пули снайпера: под Авдеевка убили военнослужащего Вячеслава Минкина
Украинский военным, погибшем 24 ноября Донбассе, оказался 31-летний Вячеслав Минкин. В нашего защитника попал вражеский снайпер.
Погибший военный был родом из Фастова
Погибший был старшим солдатом 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщила пресс-служба Фастовского горсовета в фейсбуке.
Ранее Умер украинский военный, которого под Авдеевка ранил снайпер
Минкин был женат, у него остался сын. Военного в 2019 году наградили медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".
О дате, времени и месте прощания с Защитником будет сообщено позже,
– отметили в Фастовском горсовете.
Что известно о гибели Вячеслава Минкина:
- За сутки 24 ноября на Донбассе зафиксировали 2 нарушения перемирия со стороны боевиков.
- Под Авдеевкой снайпер ранил украинского военного. Медики боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, боец умер.
- О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
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