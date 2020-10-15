Вячеслав Золочевский, чудом оставшийся в живых после ужасной авиакатастрофы под Чугуевом, 15 октября получил награду. Медаль" За военную службу Украине" вручил глава Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский.

Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре северного региона. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Паники не было, – выживший в авиакатастрофе Ан-26 курсант рассказал о последних мгновениях полета

Впереди у курсанта еще несколько недель реабилитации. Самочувствие Золочевского улучшается, однако, по словам матери героя, у него очень сложное психологическое состояние. Несмотря на ужасную трагедию, которая унесла жизни 26 курсантов и 7 офицеров, Золочевский решил продолжать обучение в университете Воздушных сил.

Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу,

– заявил курсант.

Известно, что реабилитация Вячеслава будет происходить дома, поэтому его вскоре выпишут из больницы.



Курсанту Вячеславу Золочевскому вручили медаль / Фото АрміяInform



Вячеслав Золочевский получил медаль "За военную службу Украине" / Фото АрміяInform

Что стоит знать о Вячеславе Золочевском

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский – единственный, кто выжил после авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом.

после авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. Юноша рассказал, что в момент катастрофы его просто "выбросило" из самолета. Это и помогло спастись.

Это и помогло спастись. Интересно, что отец Вячеслава – Виталий Золочевский – тоже летчик. Он признался, что неоднократно попадал в чрезвычайные происшествия, из которых ему так же удавалось спасаться.



Авиакатастрофа возле Чугуева / Инфографика 24 канала