Единственный уцелевший в авиакатастрофе Ан-26 курсант получил медаль и поделился планами
Вячеслав Золочевский, чудом оставшийся в живых после ужасной авиакатастрофы под Чугуевом, 15 октября получил награду. Медаль" За военную службу Украине" вручил глава Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский.
Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре северного региона. Об этом сообщает 24 канал.
Важно Паники не было, – выживший в авиакатастрофе Ан-26 курсант рассказал о последних мгновениях полета
Впереди у курсанта еще несколько недель реабилитации. Самочувствие Золочевского улучшается, однако, по словам матери героя, у него очень сложное психологическое состояние. Несмотря на ужасную трагедию, которая унесла жизни 26 курсантов и 7 офицеров, Золочевский решил продолжать обучение в университете Воздушных сил.
Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу,
– заявил курсант.
Известно, что реабилитация Вячеслава будет происходить дома, поэтому его вскоре выпишут из больницы.
Курсанту Вячеславу Золочевскому вручили медаль / Фото АрміяInform
Вячеслав Золочевский получил медаль "За военную службу Украине" / Фото АрміяInform
Что стоит знать о Вячеславе Золочевском
- Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский – единственный, кто выжил после авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом.
- Юноша рассказал, что в момент катастрофы его просто "выбросило" из самолета. Это и помогло спастись.
- Интересно, что отец Вячеслава – Виталий Золочевский – тоже летчик. Он признался, что неоднократно попадал в чрезвычайные происшествия, из которых ему так же удавалось спасаться.
Авиакатастрофа возле Чугуева / Инфографика 24 канала