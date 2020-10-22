У супругов Вячеслава и Инны Соболевых 21 октября родился сын. В 2019 году во время покушения на депутата Киевского областного совета нападавшие застрелили его 3-летнего сына Александра.

О пополнении в семье сообщила жена Вячеслава Соболева Инна в своем фейсбуке.

К слову Убийство сына депутата Соболева: суд вынес первый приговор по делу

Сыночек, ты к нам сегодня вернулся,

– написала Инна Соболева.

В комментариях роженица получила более трех сотен поздравлений с рождением сына.

Кроме того, у Вячеслава и Инны есть сын Давид. Также они вместе воспитывают дочь Инны Марию Вильчинскую. У самого депутата еще есть две дочери от первого брака – Светлана и Нина.

Коротко об убийстве сына Соболевых: