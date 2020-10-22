Депутат Соболев, сына которого убили во время покушения, снова стал отцом
У супругов Вячеслава и Инны Соболевых 21 октября родился сын. В 2019 году во время покушения на депутата Киевского областного совета нападавшие застрелили его 3-летнего сына Александра.
О пополнении в семье сообщила жена Вячеслава Соболева Инна в своем фейсбуке.
К слову Убийство сына депутата Соболева: суд вынес первый приговор по делу
Сыночек, ты к нам сегодня вернулся,
– написала Инна Соболева.
В комментариях роженица получила более трех сотен поздравлений с рождением сына.
Кроме того, у Вячеслава и Инны есть сын Давид. Также они вместе воспитывают дочь Инны Марию Вильчинскую. У самого депутата еще есть две дочери от первого брака – Светлана и Нина.
Коротко об убийстве сына Соболевых:
- Нападение на семью депутата Киевского облсовета произошло 1 декабря 2019 года. Нападающие обстреляли автомобиль, в котором Соболев находился вместе с женой и двумя детьми. В результате покушения погиб трехлетний сын супругов Александр.
- По данным следствия, исполнителями преступления были Алексей Семенов и Андрей Лаврега – бывшие бойцы украинского добровольческого батальона. Один из организаторов – россиянин Юсуп Абуев.
- Первый приговор по этому делу уже вынесли – Александру Раеву, который знал о нападавших, но скрыл эту информацию. За это ему присудили 3 месяца заключения и сразу отпустили, ведь свой приговор он отбыл в СИЗО.