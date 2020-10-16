Вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины не рассматривать. Ведь это будет означать путь к федерализации и потере суверенитета.

Возможность внесения особого статуса Донбасса в основной документ Украины в интервью хорватскому изданию N1 прокомментировал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, определение "специальный статус" – рабочее название закона, на самом деле он называется "об особенностях местного самоуправления".

Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины,

– отметил Резников.

Он также отметил, что является сторонником украинского варианта особого статуса Донбасса. "Это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса, децентрализация", – объяснил вице-премьер.

Министр добавил, что после деоккупации украинцы, ассоциируют себя с российским народом, имеют паспорта РФ, имеют право свободного выбора – жить дальше в Украине как иностранцы или уехать.

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Обратите внимание! Владимир Зеленский предложил провести 25 октября всенародный опрос. На нем украинцы смогут ответить на пять вопросов. Один из них – поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Больше об опросе от президента читайте по ссылке.