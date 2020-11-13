Сеть гипермаркетов "Эпицентр" передала в Национальный институт кардиологии имени Николая Стражеско вторую партию медицинского оборудования для реанимационного отделения. Стоимость нового оборудования составляет 1,8 миллиона гривен.

Так совладелец "Эпицентра" Александр Герега решил ответить на реакцию главы Минздрава Максима Степанова о продлении пятницы на 72 часа. На своей фейсбук-странице он написал: "Было бы хорошо, чтобы каждый бизнес в Украине так куражился, как мы сегодня".

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По его словам, они проводят полную реновацию реанимационного отделения.

Обновляется оборудование и предоставлены медицинские изделия, которые крайне необходимы для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пострадавших от коронавирусной инфекции. Общая стоимость только медоборудования и остальной техники составляет более 7 миллионов гривен,

– написал Герега.

Он также отметил, что они договорились с главным врачом о взаимовыгодном партнерстве. В дальнейшем планируют сделать капитальный ремонт и обновить медицинское оборудование в стратегических отделениях больницы.

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