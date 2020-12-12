В Киеве 12 декабря, в выходной день, сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой, которая также является теневым куратором фракции "Батькивщина" в Киевсовете, с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСГП "Столичный" (одноименный рынок).

Об этом заявили сотрудники рынка. Соответствующее сообщение опубликовано и на странице предприятия в фейсбуке. Они заявляют, что таким образом Молчанова готовит рейдерский захват.

"Сегодня, 12 декабря, в выходной день, в 8:00 утра "работники" Влады Молчановой (владелицы "Столица Групп") по сговору с черным нотариусом Барамией Н. (Киев, Дегтяревская, 28, кв. 62) изменили участника предприятия ООО "Аргарний маркетинговый центр", которому принадлежит 78,5% ООО "РСГП "Столичный". Итак, в ближайшее время Влада Молчанова готовит рейдерский захват рынка "Столичный", – говорится в заявлении администрации рынка.

Фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководительницы ООО "Современные рыночные инновации" и владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Власти Молчановой. Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.

Коровченко известен тем, что в момент оккупации полуострова на него возлагали большие надежды люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Они хотели сохранить Коровченко на посту министра юстиции. По замыслу оккупантов, роль министра юстиции АР Крым состояла в том, чтобы юридически сопроводить переход украинской территории под юрисдикцию РФ, а также "поделиться" данными, содержащимся в государственных реестрах Министерства юстиции Украины. В СМИ его называют известным рейдером.

Они вместе с женой были фигурантами целого ряда рейдерских скандалов. Например, их публично обвинял бывший главный архитектор Киева Сергей Бабушкин.