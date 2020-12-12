Владелица StolitsaGrouр Молчанова рейдерит рынок "Столичный" с помощью черного нотариуса
В Киеве 12 декабря, в выходной день, сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой, которая также является теневым куратором фракции "Батькивщина" в Киевсовете, с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСГП "Столичный" (одноименный рынок).
Об этом заявили сотрудники рынка. Соответствующее сообщение опубликовано и на странице предприятия в фейсбуке. Они заявляют, что таким образом Молчанова готовит рейдерский захват.
"Сегодня, 12 декабря, в выходной день, в 8:00 утра "работники" Влады Молчановой (владелицы "Столица Групп") по сговору с черным нотариусом Барамией Н. (Киев, Дегтяревская, 28, кв. 62) изменили участника предприятия ООО "Аргарний маркетинговый центр", которому принадлежит 78,5% ООО "РСГП "Столичный". Итак, в ближайшее время Влада Молчанова готовит рейдерский захват рынка "Столичный", – говорится в заявлении администрации рынка.
Фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководительницы ООО "Современные рыночные инновации" и владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Власти Молчановой. Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.
Коровченко известен тем, что в момент оккупации полуострова на него возлагали большие надежды люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Они хотели сохранить Коровченко на посту министра юстиции. По замыслу оккупантов, роль министра юстиции АР Крым состояла в том, чтобы юридически сопроводить переход украинской территории под юрисдикцию РФ, а также "поделиться" данными, содержащимся в государственных реестрах Министерства юстиции Украины. В СМИ его называют известным рейдером.
Они вместе с женой были фигурантами целого ряда рейдерских скандалов. Например, их публично обвинял бывший главный архитектор Киева Сергей Бабушкин.
Рынок принадлежит Александру Стельмаху через компанию "Аграрный маркетинговый центр" (77,5% в уставном капитале). Также есть и миноритарные собственники ("Современные рыночные инновации" (связанные с Молчановой), "Урспецторг", "Укртехника").
Как пытаются захватить рынок
Суды между компаниями, связанными с Молчановой, и мажоритарными владельцами рынка "Столичный" длятся уже несколько месяцев. 8 декабря судья отказался наложить арест на имущественный комплекс, а уже 12 декабря, как утверждают предприниматели рынка, Молчанова с помощью нотариуса Нино Барамии переоформила компанию ООО "Аграрный маркетинговый центр", которой принадлежит 78,5% рынка. Это вроде бы позволит ей рейдерски захватить целый комплекс.
Нино Барамия работает нотариусом с 2010 года. За это время на нее подали несколько десятков исковых заявлений: чаще всего требуют признать недействительным договоры на смену собственника на имущество или наследственные дела. Например, в соответствии с делом №761/19093/15-ц, она открыла наследственное дело по завещанию, хотя уже истекли установленные законом сроки (шесть месяцев после смерти).
Есть и более крупные дела, например, в Харькове с Барамией судится "Фармстандарт-Биолик", в Киеве же она принимает участие в масштабной операции по рынку "Столичный", который и в СМИ, и сами предприниматели называют попыткой рейдерского захвата.
Молчанова руководила рынком много лет, а теперь пытается его захватить
Влада Молчанова – миноритарный владелец рынка, к тому же 77,5% предприятия принадлежат Александру Стельмаху. Несмотря на это, с 2011 по 2019 год Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно руководила рынком, рассказал заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский.
За это время Стельмах не получил ни копейки дивидендов. Тогда он решил сделать аудит, заменить руководство. Вследствие этого за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% – с 133 миллионов гривен до 169,5 миллиона гривен. Параллельно на 19% уменьшились расходы – со 122,6 миллиона гривен до 102,5 миллиона. Операционная прибыль выросла в 6,2 раза, с 10,7 миллиона гривен до 66,9 миллиона. Рост достиг 56,2 миллиона гривен.
Сейчас Молчанова пытается довести до банкротства рынок, чтобы потом купить его за копейки.
"Заставить мажоритарного акционера все-таки отойти, не заниматься рынком. Она хочет застроить участок, на котором сейчас расположен "Столичный". Потому что рынок занимает сто шестьдесят гектаров земель. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик (Влада Молчанова возглавляет строительную компанию Stolitsa Group – 24 канал) хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками – да и все", – уверен Долгушевский.
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