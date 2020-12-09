Кадровые изменения в Укроборонпроме: кто стал председателем наблюдательного совета
Новым председателем наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром стал Владимир Горбулин. За него проголосовали единогласно.
О назначении Горбулина сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев в фейсбуке.
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"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", – написал Гусев.
Он добавил, что наблюдательный совет Укроборонпрома состоит из 3 членов:
- самого Горбулина,
- первого заместителя министра стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко,
- бывшего директора Агентства оборонных исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Тетера.
Что известно об Укроборонпроме: главное
- Это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины.
- В его состав входят предприятия, которые занимаются изготовлением, реализацией, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения.
- Кроме того, Укроборонпром принимает участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.
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