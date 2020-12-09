Новым председателем наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром стал Владимир Горбулин. За него проголосовали единогласно.

О назначении Горбулина сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев в фейсбуке.

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"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", – написал Гусев.

Он добавил, что наблюдательный совет Укроборонпрома состоит из 3 членов:

самого Горбулина,

первого заместителя министра стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко,

бывшего директора Агентства оборонных исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Тетера.

Обратите внимание! Государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование уже в следующем, 2021 году. Вместо него планируют создать новые компании.

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