В последнее время все чаще говорят о болезни президента России Владимира Путина. Теперь появилась информация, что в результате недуга он уже вскоре не сможет осуществлять полномочия главы государства.

В последнее время становится очевидным, что президент России Владимир Путин "ощутимо сдал" в вопросе здоровья. Об этом пишет издание GuildHall.

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В частности журналисты отмечают, что на протяжении многих лет лидеру создавали образ "настоящего мачо". Впрочем, возле батискафа или на коне с обнаженным торсом.

Доказательство того, что Владимир Путин в ближайшее время готовится покинуть пост, также усматривают в законодательных инициативах. В частности, законопроект, который фактически нивелирует возможность уголовного преследования бывших президентов России.

Правда, слухи о плохом самочувствии Владимира Путина ходят уже около 5 лет. В России первым об этом начал говорить профессор Валерий Соловей. Он родом из Украины, а из-за критики режима МГИМО, где тот работал, решил не продлевать контракт с ученым.

Соловей уже больше года намекает на определенные "обстоятельства непреодолимой силы", из-за которых дальнейшее исполнение Путиным своих обязанностей будет невозможно уже в ближайшие месяцы.

Что еще известно о возможной болезни Путина: