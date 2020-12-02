Из-за болезни Путин вскоре не сможет быть президентом, – СМИ
В последнее время все чаще говорят о болезни президента России Владимира Путина. Теперь появилась информация, что в результате недуга он уже вскоре не сможет осуществлять полномочия главы государства.
В последнее время становится очевидным, что президент России Владимир Путин "ощутимо сдал" в вопросе здоровья. Об этом пишет издание GuildHall.
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В частности журналисты отмечают, что на протяжении многих лет лидеру создавали образ "настоящего мачо". Впрочем, возле батискафа или на коне с обнаженным торсом.
Доказательство того, что Владимир Путин в ближайшее время готовится покинуть пост, также усматривают в законодательных инициативах. В частности, законопроект, который фактически нивелирует возможность уголовного преследования бывших президентов России.
Правда, слухи о плохом самочувствии Владимира Путина ходят уже около 5 лет. В России первым об этом начал говорить профессор Валерий Соловей. Он родом из Украины, а из-за критики режима МГИМО, где тот работал, решил не продлевать контракт с ученым.
Соловей уже больше года намекает на определенные "обстоятельства непреодолимой силы", из-за которых дальнейшее исполнение Путиным своих обязанностей будет невозможно уже в ближайшие месяцы.
Что еще известно о возможной болезни Путина:
- Ранее об этом писали и другие западные СМИ, среди которых BBC, The Times, Daily Mail и др. В частности, The Sun со ссылкой на собственные источники сообщало, что у Путина болезнь Паркинсона.
- На последних видео с лидером Кремля заметно, что его ноги в постоянном движении, а руками он сильно сжимает подлокотники стула. Издание также считало, что действия лидера Кремля могут свидетельствовать о готовящейся отставке.
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