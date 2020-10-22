Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального. Глава Кремля говорит, что сам просил отпустить Навального лечиться за границу.

Навального могли и не выпустить за границу

Российский президент отметил, что Навального могли и не выпустить за границу. Ведь он был фигурантом уголовного дела. Об этом Путин сказал во время международного форума "Валдай", информирует 24 канал.

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Глава Кремля отметил, что к нему лично обратилась жена Навального – Юлия. После этого Путин дал поручение генпрокуратуре проверить, возможно ли отправить больного оппозиционера за границу.

Если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли отправили бы на лечение в Германию? Не так ли?

– отметил Путин.

Москва готова к сотрудничеству по делу Навального, – Путин

Президент России заверил, что в Москве готовы к международному сотрудничеству по делу Навального. Однако, посетовал Путин, Германия запросы российских правоохранителей игнорирует.

Важно! Ранее Алексей Навальный назвал именно Владимира Путина заказчиком своего отравления. Оппозиционер отметил, что других версий у него нет.