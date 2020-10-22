Если бы власть хотела кого-то отравить, то вряд бы выпустила на лечение, – Путин о Навальном
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального. Глава Кремля говорит, что сам просил отпустить Навального лечиться за границу.
Навального могли и не выпустить за границу
Российский президент отметил, что Навального могли и не выпустить за границу. Ведь он был фигурантом уголовного дела. Об этом Путин сказал во время международного форума "Валдай", информирует 24 канал.
К теме Западные спецслужбы узнали, кто причастен к отравлению Навального, – СМИ
Глава Кремля отметил, что к нему лично обратилась жена Навального – Юлия. После этого Путин дал поручение генпрокуратуре проверить, возможно ли отправить больного оппозиционера за границу.
Если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли отправили бы на лечение в Германию? Не так ли?
– отметил Путин.
Москва готова к сотрудничеству по делу Навального, – Путин
Президент России заверил, что в Москве готовы к международному сотрудничеству по делу Навального. Однако, посетовал Путин, Германия запросы российских правоохранителей игнорирует.
Что известно об отравлении Навального?
Алексея Навального отравили в августе 2020 года. Оппозиционеру стало плохо на борту самолета.
После лечения в Томске, Навального в состоянии комы вывезли в Берлин на лечение.
Европейские лаборатории пришли к выводу, что оппозиционера отравили "Новичком". ЕС ввел санкции против представителей России из-за дела Навального.