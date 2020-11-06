Путин готовит собственную отставку из-за болезни Паркинсона, – СМИ
Западные СМИ заявили, что российский президент Владимир Путин серьезно болен. У него якобы болезнь Паркинсона – дрожащий паралич. Из-за этого он даже собирается покинуть пост президента России.
Отставка 68-летнего Владимира Путина запланирована на начало 2021 года, пишет британское издание The Sun со ссылкой на собственные источники.
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Издание обращает внимание на отдельные симптомы, которые могут свидетельствовать о болезни Паркинсона у Владимира Путина. На последних видео с лидером Кремля заметно, что его ноги в постоянном движении, а руками он сильно сжимает подлокотники стула.
Вероятная болезнь Паркинсона у Путина: смотрите видео
Также издание обратило внимание, что когда Владимир Путин держал ручку или сжимал стакан, его руки заметно и сильно дрожали.
Кроме того, заметили и еще один момент, который может свидетельствовать о подготовке отставки Путина. Это законопроект, который придает бывшим президентам России пожизненный статус сенатора. Это позволит ему избежать уголовного преследования.
Поведение Владимира Путина, которое может свидетельствовать о болезни / Фото Кремлин
Что на это говорят в Кремле
На информацию о болезни и вероятной отставке Путина уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Интрефаксу опроверг как то, так и другое.
Это полная чушь! У президента все хорошо,
– заверил Песков.
Что такое болезнь Паркинсона?
Этот дрожащий паралич – хроническое неврологическое заболевание, которое медленно прогрессирует. Болезнь присуща преимущественно лицам пожилого возраста, которые в молодости вели активную подвижную деятельность. Современная медицина пока не может ее ни вылечить, ни хотя бы замедлить.
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