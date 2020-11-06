Западные СМИ заявили, что российский президент Владимир Путин серьезно болен. У него якобы болезнь Паркинсона – дрожащий паралич. Из-за этого он даже собирается покинуть пост президента России.

Отставка 68-летнего Владимира Путина запланирована на начало 2021 года, пишет британское издание The Sun со ссылкой на собственные источники.

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Издание обращает внимание на отдельные симптомы, которые могут свидетельствовать о болезни Паркинсона у Владимира Путина. На последних видео с лидером Кремля заметно, что его ноги в постоянном движении, а руками он сильно сжимает подлокотники стула.

Вероятная болезнь Паркинсона у Путина: смотрите видео

Также издание обратило внимание, что когда Владимир Путин держал ручку или сжимал стакан, его руки заметно и сильно дрожали.

Кроме того, заметили и еще один момент, который может свидетельствовать о подготовке отставки Путина. Это законопроект, который придает бывшим президентам России пожизненный статус сенатора. Это позволит ему избежать уголовного преследования.



Поведение Владимира Путина, которое может свидетельствовать о болезни / Фото Кремлин

Что на это говорят в Кремле

На информацию о болезни и вероятной отставке Путина уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Интрефаксу опроверг как то, так и другое.

Это полная чушь! У президента все хорошо,

– заверил Песков.