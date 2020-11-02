Конституционный Суд Украины не отменит закон о языке. Принятию такого решения будет препятствовать законопроект президента, который "будет висеть над судьями КСУ, как дамоклов меч".

Также судьи поднимают вопрос отмены ВАКСа, однако этого также не произойдет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире "Свободы слова", сообщает 24 канал.

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"Из-за моего решения, законопроект и потому, что это будет висеть над ними, как дамоклов меч – они не отменят ни земельную реформу, ни закон о языке, ни закон о ВАКС", – заверил президент.

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