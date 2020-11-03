Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Основной темой разговора стал конституционный кризис в Украине, который начался после решения КСУ относительно полномочий НАПК.

Владимир Зеленский поблагодарил Джанни Букиккио за плодотворное сотрудничество, в частности за выводы Венецианской комиссии относительно более 150 законопроектов об украинском судопроизводстве. об этом сообщает Офис президента Украины.

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Главное внимание во время переговоров они сосредоточили на конституционном кризисе в Украине, возникшем в результате скандального решения Конституционного Суда относительно электронного декларирования и полномочий НАПК.

Украинский президент подчеркнул, что такое решение "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией, которую государство выстраивало в последние годы, в том числе и при поддержке Совета Европы и Венецианской комиссии.

Владимир Зеленский отметил, что, будучи президентом, не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, чем уничтожает систему антикоррупционных органов.

Моя первоочередная задача сейчас – сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и повысить эффективность их работы,

- заявил глава государства.

Со своей стороны Джанни Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в сложной ситуации. Он подчеркнул, что нельзя ставить под риск важные достижения. В частности Букиккио выделил Высший антикоррупционный суд, Фонд гарантирования вкладов и земельную реформу.

В самом конце разговора президент Украины пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой украинской судебной реформой.