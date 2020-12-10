Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря поздравил иудеев с Ханукой. "Праздник огней" в 2020 году начинается вечером 10 декабря и заканчивается вечером 18 декабря.

Глава государства пожелал евреям со всего мира счастливой Хануки, праздника света и чудес. Поздравление Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере.

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"Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом", – написал президент.

Он также добавил пожелание, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары.

Щасливої Хануки , свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари. pic.twitter.com/NBsyrOfcSm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2020

Ханука: что известно об иудейском празднике