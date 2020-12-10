Счастливой Хануки: Владимир Зеленский поздравил всех иудеев с праздником
Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря поздравил иудеев с Ханукой. "Праздник огней" в 2020 году начинается вечером 10 декабря и заканчивается вечером 18 декабря.
Глава государства пожелал евреям со всего мира счастливой Хануки, праздника света и чудес. Поздравление Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере.
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"Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом", – написал президент.
Он также добавил пожелание, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары.
Ханука: что известно об иудейском празднике
- Это традиционный иудейский праздник, также известный как "праздник огней" или "праздник восьми свечей". Название связано с тем, что этот день олицетворяет победу добра над злом.
- В 2020 году Ханука начинается вечером 10 декабря, а заканчивается вечером 18 декабря.
- Символом иудейского праздника является светильник ханукия с зажженными восемью свечами. По традиции, весь еврейский народ каждый вечер в течение 8 дней, зажигает по одной свече светильника.
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