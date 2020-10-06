Важно иметь семейное гнездышко, – Зеленский рассказал, что планирует переезд
Владимир Зеленский рассказал, что переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспе временно. Сейчас подружество Зеленских ищет новый дом для своей семьи.
Президент уже продал частный дом, в котором жил до пандемии COVID-19. Об этом Зеленский рассказал в интервью европейскому изданию Politico Europe, сообщает Офис Президента.
Обратите внимание Местных выборов на Донбассе не будет, – Зеленский
Украинский лидер подчеркнул, что по закону имеет полное право жить в резиденции в Конча-Заспе. Однако воспринимает ее исключительно как гостиницу. Зеленский признается, что хочет иметь собственный дом – семейное гнездышко.
Зеленский ищет новый дом
Сейчас президент с женой Еленой ищут новое жилье. Супруги еще раздумывают: построят дом или возьмут его в аренду.
Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое семейное гнездышко,
– заметил Зеленский.
Что известно о переезде Зеленского в Конча-Заспу
- В июле 2020 года Зеленский переехал на государственную дачу в Конча-Заспе. Раньше этот дом называли "дачей Ющенко".
- На ремонт дачи из госбюджета выделили не менее 300 тысяч гривен.
- До победы на президентских выборах Зеленский осуждал чиновников, проживающих в государственных резиденциях. Он предлагал заселить в привилегированные дома "каких-то деток".