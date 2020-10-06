Владимир Зеленский рассказал, что переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспе временно. Сейчас подружество Зеленских ищет новый дом для своей семьи.

Президент уже продал частный дом, в котором жил до пандемии COVID-19. Об этом Зеленский рассказал в интервью европейскому изданию Politico Europe, сообщает Офис Президента.

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Украинский лидер подчеркнул, что по закону имеет полное право жить в резиденции в Конча-Заспе. Однако воспринимает ее исключительно как гостиницу. Зеленский признается, что хочет иметь собственный дом – семейное гнездышко.

Зеленский ищет новый дом

Сейчас президент с женой Еленой ищут новое жилье. Супруги еще раздумывают: построят дом или возьмут его в аренду.

Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое семейное гнездышко,

– заметил Зеленский.

Что известно о переезде Зеленского в Конча-Заспу