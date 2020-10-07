Президент России и лидер российской агрессии против Украины Владимир Путин отмечает 68 лет. Поздравления пусть шлет ему кто-то другой, а мы решили вспомнить наиболее курьезные моменты за 20-летнее правление Путина.

Об основных "ляпах" Владимира Путина лично и просто с его участием рассказывает 24 канал.

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"Написал, как курица лапой"

Довольно курьезный инцидент произошел, когда российского президента подставили собственные спичрайтеры. Ему написали текст для выступления на заседании законодателей России. Похоже, для того, чтобы казалось, что текст писал сам Путин, его написали от руки.

Впрочем что-то пошло не так и Владимир Путин не смог прочитать с листочка текст, который якобы сам написал. Наступила неловкая 30-секундная пауза, которую не посмел прервать никто, кроме путинских "э-э-эм" и "у-у-у-у".

Когда российский президент понял, что ничего из этого не получится, то заявил, что "написал, как курица лапой". Он оправдался тем, что очень спешил, ведь было много интересных предложений.

Путин не смог прочитать текст: смотрите видео

Путин и российский автопром

Учитывая все "возможности" российской автомобильной промышленности, вины Путина в следующих "ляпах" практически нет. И каждая встреча президента России с "чудесами" российского автопрома заканчивается довольно курьезно.

Например, когда Владимир Путин взялся тестировать новую LADA Granta, то даже не сумел открыть багажник. Впоследствии открывали всей делегацией.

Но на этом еще не все – Путин сел за руль, но смог завести автомобиль далеко не с первого раза. Российская LADA Granta на полную оправдала звание "самого дешевого автомобиля в Европе".

Путин не смог завести LADA Granta: смотрите видео

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Если вы думали, что на этом все, то российский автопром вас удивит. Завести автомобиль с первого раза – это, конечно, очень сложно, но для этого хотя бы нужно в него попасть.

На этот раз "отличился" военный УАЗ "Патриот". Двери автомобиля наотрез отказывались открываться, поэтому Путину на помощь бросился генерал Александр Шевченко. Все закончилось оторванной дверной ручкой.

Но стоит отдать должное российскому президенту – даже в такой ситуации он остался совершенно спокойным. Похоже, его нервная система куда выносливее, чем российская военная техника.

Путин не смог открыть дверь автомобиля: смотрите видео

С гимном на устах

Ярко поздравили Владимира Путина во время одной из поездок в Саудовскую Аравию. Королевский оркестр пытался сыграть гимн России, но что-то пошло не так.

На государственный гимн России были похожими только первые несколько звуков, а чем дальше – тем хуже. Сам российский президент скорчил такое выражение лица, будто только проглотил ложку дегтя.

Путин и почти гимн России: смотрите видео

К слову, такой инцидент с Владимиром Путиным происходил не единожды. Ранее с гимном России уже отличился окрестр Египта.

Путин и гимн России в Египте: смотрите видео

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Путин и современные технологии

Курьезно закончилось знакомство Владимира Путина с умными часам. Ему показали "уникальную разработку" российских современных часов, но президент без посторонней помощи даже не смог их надеть.

Позже Путин не понимал, где на часах искать "циферки", а потом не понимал, что означают "какие-то процентики". И представитель разработчика объяснил, что это просто показатель уровня заряда часов.

Что ж, кажется российские умные часы действительно умные. По меньшей мере, умнее, чем некоторые.

Владимир Путин с умным часами: смотрите видео

Путин – ждун

У Владимира Путина есть одна очень глупая привычка – регулярно опаздывать на международные встречи. Жертвами этой привычки стали многие мировые лидеры. Но есть один президент, который поставил Путина на место. Это турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Момент ожидания Путина даже попал на видео. В течение полутора минут российский президент стоял и просто рассматривал пол, пока мимо проходили журналисты и члены делегаций.

Путин в ожидании Эрдогана: смотрите видео

"Русские проститутки лучшие в мире"

Скандальный эпизод случился на встрече Путина с молдавским президентом Игорем Додоном. Там российский лидер взялся комментировать свои встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он подошел со стороны отношение Трампа к женщинам.

Это человек, который много лет занималась организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами в мире. Я с трудом могу представить, что он побежал в гостиницу встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас – лучшие в мире,

– заявил Путин.

Откуда у русского президента такая уверенность в этом тезисе и какой была выборка у этого глобального международного исследования – остается только догадываться.

Путин о "лучших в мире проститутках": смотрите видео