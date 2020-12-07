Если ходишь ровно, то хоть с вором, хоть с президентом: мэр Чернигова "разъяснил про жизнь"
В Чернигове местный мэр Владислав Атрошенко по итогам выборов сохранил за собой пост и смог провести в горсовет самую большую фракцию. Уже на одном из первых заседаний он объяснил секрет своего успеха – все из-за того, что он "по жизни ходит ровно".
Видео курьезного обращения Владислава Атрошенко к депутатам Черниговского горсовета опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем фейсбуке.
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Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить – предъявите вы мне что-то,
– заявил мэр Чернигова.
Теперь можно быть уверенным, что в новом Черниговском городском совете, где большинство составляют депутаты партии Атрошенко "Родной дом", все будут ходить ровно.
Обращение Владислава Атрошенко к депутатам горсовета: смотрите видео
Что известно о Владиславе Атрошенко:
- Он работает мэром Чернигова с 2015 года. Тогда был избран от партии "Блок Петра Порошенко". В октябре 2020 года его переизбрали уже в первом туре, а его партия "Родной дом" получила большинство в горсовете.
- До этого Владислав Атрошенко работал в Верховной Раде. Там он запомнился, как "бегун", который отличился перебежками между властными партиями: "Наша Украина" – "Партия регионов" – "Блок Петра Порошенко".
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