В Чернигове местный мэр Владислав Атрошенко по итогам выборов сохранил за собой пост и смог провести в горсовет самую большую фракцию. Уже на одном из первых заседаний он объяснил секрет своего успеха – все из-за того, что он "по жизни ходит ровно".

Видео курьезного обращения Владислава Атрошенко к депутатам Черниговского горсовета опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем фейсбуке.

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Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить – предъявите вы мне что-то,

– заявил мэр Чернигова.

Теперь можно быть уверенным, что в новом Черниговском городском совете, где большинство составляют депутаты партии Атрошенко "Родной дом", все будут ходить ровно.

Обращение Владислава Атрошенко к депутатам горсовета: смотрите видео

Что известно о Владиславе Атрошенко: