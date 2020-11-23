Специфика избирательной кампании во втором туре местных выборов заключается в том, что она проходила на фоне карантина и частичных локдаунов. В то же время центральная власть дала действующим мэрам еще несколько козырей.

В противовес центральной власти, действующие мэры заботились о бизнесе, который был недоволен соответствующими карантинными ограничениями. В конце концов они смогли мобилизовать людей. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Борис Тизенхаузен.

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Он отметил, что новые кандидаты в мэры находятся в более слабой позиции, чем их оппоненты. Избирательная кампания действующих мэров, по его словам, началась тогда, когда они стали городскими главами.

Все дороги, стадионы и школы, которые ввели в эксплуатацию – это фактически избирательная кампания мэра, получившего свой пост. Новый кандидат может только пообещать что-то построить, а у действующего – уже есть определенный актив,

– рассказал эксперт.



Проиграть избирательную кампанию для действующего мэра можно только в случае, если он действительно плохой мэр, считает Борис Тизенхаузен. Он отметил, что часть избирателей голосует с мыслью "Этот хоть что-то делает, а следующий может ничего не делать" – потому есть соответствующий результат.

Влияние партий кандидата на результаты

Также эксперт отметил, что на соответствующих выборах партия кандидата не имела значительного влияния. Партии, касающиеся действующих мэров были только так называемыми оболочками, отметил Тизенхаузен.

Однако он обратил внимание на нюансы, которые касаются того, что партии националистического характера "отбирали" у кандидатов голоса на Востоке Украины. На Западе то же самое происходило с кандидатами от так называемых пророссийских партий, рассказал политтехнолог.

Второй тур местных выборов: коротко