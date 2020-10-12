Власть не сделала ничего, чтобы выйти из карантина, – нардеп от "Голоса" Совсун
Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун отметила, что действующая власть не использовала эффективно первые несколько месяцев массовой самоизоляции людей. По ее словам, теперь из-за этого есть проблемы с выходом из карантина.
Когда большинство людей сидели дома, правительство должно было сделать хоть какие-то шаги, чтобы выйти в нормальный режим функционирования. Однако это время было потеряно. Такое мнение Инна Совсун высказала в программе "На эту минуту" в эфире 24 канала.
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По ее словам, это видно из уровня подготовки больниц и количества тестирований, которые сейчас проводят в Украине. Депутат также отметила, что украинские школы и ВУЗЫ были неподготовленными к новому учебному году. Из-за этого в учебных заведениях значительное количество случаев заболевания COVID-19.
В условиях, когда ни копейки не было инвестировано для подготовки школ или университетов к работе в условиях карантина, ожидаемо, что они снова стали вспышками распространения коронавируса,
– заявила Совсун.
Также народный депутат отметила, что количество ПЦР-тестов, которые проводят в Украине, является недостаточным. По мнению Совсун, государственные лаборатории катастрофически с ними не справляются. Депутат заявила, что в условиях стремительного распространения коронавируса необходимо проводить около 100 тысяч тестов в день.
"ЭТУ цифру мы уже должны были иметь сегодня. Сейчас возможностей лабораторий не хватит", – подчеркнула Совсун.
Как отметила депутат, количество тестирований населения нужно было увеличивать еще летом. Тогда, по ее словам, ситуация с COVID-19 была хоть немного контролируемой.