Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун отметила, что действующая власть не использовала эффективно первые несколько месяцев массовой самоизоляции людей. По ее словам, теперь из-за этого есть проблемы с выходом из карантина.

Когда большинство людей сидели дома, правительство должно было сделать хоть какие-то шаги, чтобы выйти в нормальный режим функционирования. Однако это время было потеряно. Такое мнение Инна Совсун высказала в программе "На эту минуту" в эфире 24 канала.

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По ее словам, это видно из уровня подготовки больниц и количества тестирований, которые сейчас проводят в Украине. Депутат также отметила, что украинские школы и ВУЗЫ были неподготовленными к новому учебному году. Из-за этого в учебных заведениях значительное количество случаев заболевания COVID-19.

В условиях, когда ни копейки не было инвестировано для подготовки школ или университетов к работе в условиях карантина, ожидаемо, что они снова стали вспышками распространения коронавируса,

– заявила Совсун.

Также народный депутат отметила, что количество ПЦР-тестов, которые проводят в Украине, является недостаточным. По мнению Совсун, государственные лаборатории катастрофически с ними не справляются. Депутат заявила, что в условиях стремительного распространения коронавируса необходимо проводить около 100 тысяч тестов в день.

Справка. В Украине уже зарегистрировали 265 454 больных COVID-19. Из них – 5 015 умерли. Выздоровели 114 410 пациентов. По состоянию на 12 октября от коронавируса продолжают лечиться 146 029 человек.

"ЭТУ цифру мы уже должны были иметь сегодня. Сейчас возможностей лабораторий не хватит", – подчеркнула Совсун.

Как отметила депутат, количество тестирований населения нужно было увеличивать еще летом. Тогда, по ее словам, ситуация с COVID-19 была хоть немного контролируемой.