Владимир Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу, пострадавшему во время карантина. Советник президента Олег Устенко заявил, что деньги для этого возьмут из Фонда борьбы с COVID-19.

Как объяснил Устенко, деньги в фонде для этого есть. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Устенко добавил, что президент обсудил с Министерством финансов озвученные им предложения, поэтому в случае утверждения эту программу профинансируют.

Минфин знает и оно уверено, что обладает возможностью выполнить то, о чем говорит президент в своем влоге,

– сказал советник Зеленского.

По словам советника главы государства, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает также дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.

Как власти собираются помогать бизнесу

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент внесут законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина.

в парламент внесут законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. Планируется, что предприниматели, чей бизнес пострадал во время карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

в размере 8 тысяч гривен. Также предусмотрят компенсацию предпринимателям за сохранение рабочих мест. Получить деньги можно будет, зайдя в приложение "Дия" . В нем необходимо будет ввести персональные данные и номер банковской карты.

. В нем необходимо будет ввести персональные данные и номер банковской карты. После того, как в течение нескольких дней данные предпринимателя проверят, ему выплатят помощь.

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Как на украинский бизнес повлиял карантин

Уже после первой волны карантина, которую ввело правительство в марте 2020 года, большая часть предприятий не смогли открыться.

Поэтому, новость о введении в Украине карантина выходного дня, предприниматели восприняли крайне негативно. Они опасаются, что карантин может уничтожить их бизнес.

Наиболее уязвимы средний и малый бизнес, который нуждается в дополнительной поддержке от государства в непростые времена пандемии.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала