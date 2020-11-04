Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Он предусматривает погашение налоговых долгов Укрнафты на 30,35 миллиардов гривен.

Этот документ поддержали 279 народных депутатов. Об этом говорится в пояснительной записке к документу на сайте Верховной Рады Украины.

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Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что сначала "Нафтогаз" получит от Кабмина Украины 32,3 миллиарда гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО. Также он признает эту компенсацию доходом, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 миллиардов гривен.

После этого "Нафтогаз" заплатит Укрнафте:

за 2,06 миллиардов метров кубических газа, который поставили в 2006 году. Это 15,1 миллиарда гривен;

авансовый платеж за добытый газ в будущем – 24,1 миллиарда гривен.

Денежные обязательства

Денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут в Укрнафты через операции купли – продажи газа с "Нафтогаза" составят 6,2 миллиарда гривен. Объем денежных поступлений в специальный фонд госбюджета после операций между ними составит 42,5 миллиарда гривен.

Суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и Укрнафтой составит 42,5 миллиарда гривен. В случае отчисления 32,2 миллиарда гривен компенсации, которую должен получить "Нафтогаз", возникает остаток 10,3 млрд гривен,

– отметили в пояснительной записке.

Куда направят избыток

Избыток поступлений направят:

► на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в сумме 8,9 миллиарда гривен;

► на финансирование расходов на реструктуризацию (уменьшение кредитной нагрузки) в угольной отрасли в сумме 1,4 миллиарда гривен.

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