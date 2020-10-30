В решении Конституционного Суда об отмене антикоррупционной реформы чувствуется влияние Кремля и олигархов. Кроме того, в суде также заметен конфликт интересов, который Президент Украины должен расследовать.

Судей, задействованных в неправомерных решениях, должны уволить. Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Обратите внимание Верховная Рада может назначить 2 судей в КСУ: в "Слуге народа" раскрыли детали

Европарламентарий заметила, что судебная реформа в Украине недостаточно активная.

Нас значительно беспокоит то, какие интересы стоят за судьями КС – безусловно, чувствуется влияние интересов олигархов и Кремля. Они держат судебные учреждения, эту ситуацию надо исправить,

– отметила фон Крамон-Таубадель.

По мнению чиновницы, здесь необходимо "передавать пас" парламенту, законодательному органу. Конституционный кризис можно рассмотреть путем политического консенсуса.

Европарламентарий отметила, что ЕС признает и поддерживает обязательства Украины двигаться по пути демократизации. Когда Украина взяла на себя ответственность и подписала соглашение об ассоциации. Однако пока ЕС интересует, готова ли Украина выполнять эти обязанности и уважать европейские стандарты.

Фон Крамон-Таубадель также напомнила, что безвизовый режим со странами ЕС Украине предоставили в ответ на выполнение определенных обязательств. Одним из них была борьба в стране с коррупцией.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу, которая была одним из условий успешной евроинтеграции Украины. Фактически отныне чиновники могут подавать в своих декларациях фейковые данные о собственных доходах, и никакого наказания за это не будет.

Такое решение возмутило украинское общество. 30 октября у здания КСУ в Киеве состоялась акция протеста. Люди заявили, что протестуют против отмены антикоррупционной реформы ради будущего своих детей.

Негативно отреагировали на решение КСУ и в Евросоюзе. Там заявили, что регресс в борьбе с коррупцией противоречит европейским ценностям. Если Украина вступит на этот путь, она может потерять безвизовый режим и очередной транш от МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский решительно осудил действия КСУ. Украинский лидер внес в Раду законопроект, в котором говорится об увольнении всех судей КСУ.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала