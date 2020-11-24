Новым главой Минэнерго вскоре может стать глава "Энергорынка" Юрий Гнатюк. Зато временный исполняющий обязанности министра Юрий Бойко может вернуться на должность заместителя министра.

Бойко занимает должность с 20 ноября – с тех пор, когда экс-министра Ольгу Буславец уволили. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на собственные источники.

Важно Правительство уволило главу Минэнерго Буславец: кто возглавил министерство

Что известно о Бойко и как он связан с Гнатюком

Бойко с 2014 года по май 2020 года был заместителем Гнатюка в "Энергорынке". К слову, пока рынок не перевели на так называемую либеральную модель, предприятие выполняло функцию "кассира". То есть закупало всю произведенную в Украине электроэнергию и продавало ее поставщикам.

На должность заместителя министра Бойко попал в мае, когда ведомство возглавляла Буславец.

Он (Бойко – 24 канал) не является каким-то революционером или бунтарем. Классический бюрократ-энергетик, но, несмотря на большой стаж, он достаточно равноудален от крупных финансово-промышленных групп,

– замечает источник издания.

Собеседник добавил, что Бойко должен в ближайшее время вернуться на должность заместителя. Якобы он "просто держит для кого-то место". Кроме того, у Бойко были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он якобы планировал уходить из министерства.

Гнатюк может возглавить Минэнерго

По информации СМИ, вскоре новым министром может стать Гнатюк. Правда, назначить его планируют "по схеме" Буславец: сначала он станет первым заместителем, а тогда исполняющим обязанности министра. Все потому, что Гнатюк не имеет шансов набрать необходимый минимум голосов в Верховной Раде.

Собеседники издания выделили у Гнатюка две особенности: он разбирается только в экономическом блоке энергетики и придерживается субординации.

Кроме этого, в издании отметили, что при Гнатюке, вероятно, "в фаворе" будет Пинчук. В удовлетворении потребностей олигарха якобы заинтересован Офис Президента, ведь Пинчук может выполнять роль коммуникатора между Киевом и Вашингтоном.

Кстати Кого из министров могут отправить в отставку: журналистка назвала фамилии

Что известно об увольнении Буславец