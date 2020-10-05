Леонид Кравчук назвал критерии к кандидатам на должность своего первого заместителя в ТКГ. Человек, который заменит Витольда Фокина в составе украинской делегации должен быть глубоко погружен в ситуацию.

Об этом Кравчук рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

Ранее Мы не обвиняли его ни в чем, – Кравчук об увольнении скандального Фокина из ТКГ

На что Кравчук будет обращать внимание при выборе кандидата:

На политическую позицию;

На профессионализм;

Человек должен быть глубоко погружен в ситуацию;

Кандидат не должен импровизировать.

Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками,

– сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что сейчас в стране все воспринимается очень остро.

"Смерть – это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", – добавил Кравчук.

Обратите внимание! Раньше и Кравчук, и глава Офиса Президента Андрей Ермак уточнили, что пока не ищут замену уволенному Витольду Фокину.

Почему Фокина вообще уволили: