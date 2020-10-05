Без права на импровизацию: Кравчук рассказал, какой должна быть замена Фокина в ТКГ
Леонид Кравчук назвал критерии к кандидатам на должность своего первого заместителя в ТКГ. Человек, который заменит Витольда Фокина в составе украинской делегации должен быть глубоко погружен в ситуацию.
Об этом Кравчук рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
Ранее Мы не обвиняли его ни в чем, – Кравчук об увольнении скандального Фокина из ТКГ
На что Кравчук будет обращать внимание при выборе кандидата:
- На политическую позицию;
- На профессионализм;
- Человек должен быть глубоко погружен в ситуацию;
- Кандидат не должен импровизировать.
Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками,
– сказал Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что сейчас в стране все воспринимается очень остро.
"Смерть – это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", – добавил Кравчук.
Почему Фокина вообще уволили:
- Витольд Фокин 29 сентября заявил, что пока якобы не видел доказательств, что на Донбассе идет война между Украиной и Россией.
- Это было не первое одиозное заявление политика об украинско-российской войне. Ранее он настаивал, что необходимо обеспечить амнистию для всех боевиков на Донбассе.
- Также Фокин рассказывал, что необходимо выполнить условие России о выборах на оккупированных территориях.
- Общество очень остро отреагировало на такие заявления Фокина. В Раде же выступили с требованием к президенту устранить его из состава украинской делегации в ТКГ. Следовательно, 30 сентября Фокина уволили с должности первого заместителя Леонида Кравчука в ТКГ по Донбассу.