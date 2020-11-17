Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет вводить полный локдаун, пока есть альтернатива – карантин выходного дня. Впрочем, уверяет: если он окажется неэффективным или же его не будут соблюдать, карантинные меры усилят.

Решение о полном локдауне не будет рассматриваться до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Об этом заявил Денис Шмыгаль во время своего выступления в Верховной Раде, сообщает 24 канал.

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Но над этой альтернативой нужно работать – работать всем вместе и достичь хотя бы плато по росту эпидемии. Я не собираюсь приукрашивать ситуацию – зимой нас ждут сложные времена,

– заявил глава украинского правительства.

Он подчеркнул, что Кабинет Министров будет вводить большинство мер, которые прописаны в планах действий и сценариях развития по экономическому восстановлению и борьбе с пандемией коронавируса.

"Основная задача карантина выходного дня – сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству больных. То есть, зафиксировали его на цифрах не более 12–15 тысяч новых случаев в день", – рассказал Денис Шмыгаль.

По словам премьера, первые результаты правительство планирует увидеть в ближайшие 2 недели, но при условии соблюдения абсолютно всех правил. Но если этого не произойдет, правительство начнет подготовку к более жестким карантинным ограничениям.

Перечень ограничений в карантин выходного дня / инфографика 24 канала