Исполнять обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" будет Олег Струк. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала.

Обязанности гендиректора "Борисполя" Струк будет исполнять временно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Ранее Павел Рябикин стал главой таможни: что о нем известно Струка назначили гендиректором, так как Павел Рябикин, ранее занимавший эту должность, стал главой Государственной таможенной службы Украины. Василий Струк: что о нем известно Согласно информации в декларации, у Струка есть жена и сын.

У нового гендиректора "Борисполя" есть 3 квартиры в Киеве, 2 дачных дома и 3 земельных участка на Киевщине.

Кроме того, Струк задекларировал 6 дорогих автомобилей. Обратите внимание! Должность генерального директора "Борисполя" Рябикин возглавлял с 23 марта 2017 года. Что было накануне 28 октября Кабинет Министров согласовал предложение Минфина о признании победителем конкурса на должность главы таможни Рябикина.

В течение 3 недель он проходил специальную проверку.

Окончательное решение о назначении Рябикина правительство приняло 18 ноября.