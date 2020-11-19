Вместо Рябикина аэропорт "Борисполь" временно возглавит Олег Струк
Исполнять обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" будет Олег Струк. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала.
Обязанности гендиректора "Борисполя" Струк будет исполнять временно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Ранее Павел Рябикин стал главой таможни: что о нем известно
Струка назначили гендиректором, так как Павел Рябикин, ранее занимавший эту должность, стал главой Государственной таможенной службы Украины.
Василий Струк: что о нем известно
- Согласно информации в декларации, у Струка есть жена и сын.
- У нового гендиректора "Борисполя" есть 3 квартиры в Киеве, 2 дачных дома и 3 земельных участка на Киевщине.
- Кроме того, Струк задекларировал 6 дорогих автомобилей.
Что было накануне
- 28 октября Кабинет Министров согласовал предложение Минфина о признании победителем конкурса на должность главы таможни Рябикина.
- В течение 3 недель он проходил специальную проверку.
- Окончательное решение о назначении Рябикина правительство приняло 18 ноября.
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