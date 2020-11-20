Вместо депутата от "Слуги народа" Владимира Иванова 6 раз проголосовала неизвестная женщина. Однако никто на это не обратил внимание.

Как происходило голосование

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проходило в онлайн-режиме на платформе Zoom. Об этом сообщает ЧЕСНО.

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В начале заседания глава комитета Андрей Клочко сделал перекличку и недосчитался нескольких нардепов. Иванов тоже не отозвался, однако впоследствии он появился. Правда, всего на несколько минут.

Во время голосования на фоне пустой комнаты в окошке Иванова слово "за" выкрикивал женский голос. Клочко, похоже, подмены не заметил. Потом голосовали еще 5 раз. Во всех процедурах вместо Иванова приняла участие неизвестная. Правда, женщина ни разу не появилась в кадре.

За что голосовали на заседании

За президентский законопроект о референдуме;

Об одобрении рекомендаций комитетских слушаний

Об одобрении рекомендаций круглого стола;

По ходатайству комитета о награждении наградами Совета и Кабмина по случаю Дня местного самоуправления;

За расписание заседаний комитета на ноябрь и декабрь.

Грозит ли Иванову наказание

Голосование постороннего человека вместо нардепа на заседании комитета является нарушением закона о комитетах. Однако никакого наказания за такой поступок нардеп не получит.

Такое же кнопкодавство в сессионном зале парламента – нарушение Конституции. Оно предусматривает уголовную ответственность.

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Смотрите видео заседания комитета и "кнопкодавства":