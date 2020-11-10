Представители украинских Военно-Морских Сил тренировались с кораблями НАТО. Все происходило в северо-западной части Черного моря.

Тренировки проводили для того, чтобы наладить взаимодействие морских подразделений в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины

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В сообщении указано, что экипажи совершенствовали собственные навыки для повышения взаимной совместимости. В частности, совместные маневры в открытом море выполняли корабли Военно-Морских Сил:

Украины;

Греции;

Италии;

Болгарии;

Румынии;

Турции.

Какие упражнения выполняли

После того, как корабли встретились в намеченной точке, они отработали ряд корабельных упражнений.

Среди них были "проводка за тралами", "буксировка поврежденного корабля", "групповое тактическое маневрирование" и др,

– говорится в сообщении.

ВМС Украины и корабли НАТО / Фото пресс-службы ВМСУ

В пресс-службе отметили, что тренировки с военными кораблями США и НАТО дают возможность Украине взаимодействовать с ВМС других стран. Также они обеспечивают стабильность и мир в Черноморском регионе.