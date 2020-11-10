ВМС Украины тренировались с кораблями НАТО в Черном море: детали
Представители украинских Военно-Морских Сил тренировались с кораблями НАТО. Все происходило в северо-западной части Черного моря.
Тренировки проводили для того, чтобы наладить взаимодействие морских подразделений в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины
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В сообщении указано, что экипажи совершенствовали собственные навыки для повышения взаимной совместимости. В частности, совместные маневры в открытом море выполняли корабли Военно-Морских Сил:
- Украины;
- Греции;
- Италии;
- Болгарии;
- Румынии;
- Турции.
Какие упражнения выполняли
После того, как корабли встретились в намеченной точке, они отработали ряд корабельных упражнений.
Среди них были "проводка за тралами", "буксировка поврежденного корабля", "групповое тактическое маневрирование" и др,
– говорится в сообщении.
ВМС Украины и корабли НАТО / Фото пресс-службы ВМСУ
В пресс-службе отметили, что тренировки с военными кораблями США и НАТО дают возможность Украине взаимодействовать с ВМС других стран. Также они обеспечивают стабильность и мир в Черноморском регионе.
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