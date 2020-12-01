На западе Германии в городке Трир внедорожник Range Rove въехал в пешеходную зону. В результате более 10 человек пострадали. Кроме того, к сожалению, есть жертвы. Инцидент произошел днем 1 декабря.

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Об инциденте в твиттере сообщила местная полиция. Также в Сети появились кадры с места инцидента.

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Смотрите видео с места смертельного ДТП в Трире, Германия

Немецкие СМИ сообщают, что автомобиль двигался со скорость в 70 километров в час. Водителя правоохранители уже задержали. Сейчас полиция выясняет его мотивы. Местные власти, со своей стороны, отметили, что наезд был умышленным.

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По словам бургомистра, 2 человека погибли. Это также подтвердили в полиции. Еще примерно 15 получили травмы, но количество пострадавших растет.

Жителям города рекомендовали не посещать район происшествия.

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Где располагается Трир / Карта